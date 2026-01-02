رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز

رغم توقف الدوري الممتاز شهدت فرق المسابقة المحلية رحيل مدرب عن تدريب فريقه بداعي النتائج المخيبة لآمال وطموحات جماهيره.



أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك أعلن إعتذاره عن استكمال مهام التدرب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي.



رحيل المدربين عن تدريب فرقهم وسط الموسم شكل معضلة كبيرة لأندية الدوري المحلي فى ظل لجوء بعض مجالس الإدارات إلي سياسة التغيير وعدم الصبر على العناصر التدريبية لدى أي إخفاقا أو تعثر.



أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك ليس الأول فى العناصر التدريبية الراحلة عن فرقها وسط الموسم.



الأهلي

رحل عن تدريب النادي الأهلي عماد النحاس والإسبانى خوسيه ريبيرو حيث قاد عماد النحاس الفريق في 5 مباريات بالدوري حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا دون أن يتعرض لأي هزيمة.



فيما تولي الإسباني خوسيه ريبيرو القيادة في 4 مباريات وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة ليتولي تدريب الأهلى الدنماركى ييس توروب.



الزمالك

رحل الثنائي البلجيكي يانيك فيريرا وأحمد عبد الرؤوف عن تدريب نادي الزمالك خلال الموسم الجاري.



وقاد البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك في 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين.



فيما خاض أحمد عبد الرؤوف 8 مباريات مع الزمالك فاز خلالها في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر لقاءين ولم يتم تعيين أي مدرب لتولي المهمة فى القلعة البيضاء.



البنك الأهلي

رحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي بعد قيادة الفريق في 4 مباريات تعادل خلالها في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة دون تحقيق أي انتصار وتم تعيين أيمن الرمادى.



المقاولون العرب

أنهى نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد مكي بعد أن قاد الفريق في 9 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز و5 تعادلات مقابل 4 هزائم وتم تعيين سامى قمصان.



الاتحاد السكندري

قرر الاتحاد السكندري إقالة أحمد سامي بعدما قاد الفريق في 7 مباريات حقق خلالها انتصارا وحيدا وتعادل في مباراتين وتلقى 4 هزائم وتم تعيين تامر مصطفى.



حرس الحدود

رحل عن تدريب فريق حرس الحدود عبد الحميد بسيوني بعدما قاد الفريق في 10 مباريات فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات وتم تعيين أحمد زهران خلفا له.



مودرن سبورت

وجه نادي مودرن سبورت الشكر لـ مجدى عبد العاطى لسوء النتائج وتم تعيين أحمد سامى خلفا له.



طلائع الجيش

رحل هيثم شعبان عن تدريب طلائع الجيش لسوء النتائج.