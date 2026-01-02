قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز

يانيك فيريرا وخوسيه يبيرو
يانيك فيريرا وخوسيه يبيرو

رغم توقف الدوري الممتاز شهدت فرق المسابقة المحلية رحيل مدرب عن تدريب فريقه بداعي النتائج المخيبة لآمال وطموحات جماهيره.

أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك أعلن إعتذاره عن استكمال مهام التدرب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي.

رحيل المدربين عن تدريب فرقهم وسط الموسم شكل معضلة كبيرة لأندية الدوري المحلي فى ظل لجوء بعض مجالس الإدارات إلي سياسة التغيير وعدم الصبر على العناصر التدريبية لدى أي إخفاقا أو تعثر.

أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك ليس الأول فى العناصر التدريبية الراحلة عن فرقها وسط الموسم.
 

الأهلي
رحل عن تدريب النادي الأهلي عماد النحاس والإسبانى خوسيه ريبيرو حيث قاد عماد النحاس الفريق في 5 مباريات بالدوري حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا دون أن يتعرض لأي هزيمة.

فيما تولي الإسباني خوسيه ريبيرو القيادة في 4 مباريات وفاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة ليتولي تدريب الأهلى الدنماركى ييس توروب.
 

الزمالك
رحل الثنائي البلجيكي يانيك فيريرا وأحمد عبد الرؤوف عن تدريب نادي الزمالك خلال الموسم الجاري.

وقاد البلجيكي يانيك فيريرا الزمالك في 12 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

فيما خاض أحمد عبد الرؤوف 8 مباريات مع الزمالك فاز خلالها في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر لقاءين ولم يتم تعيين أي مدرب لتولي المهمة فى القلعة البيضاء.
 

البنك الأهلي
رحل طارق مصطفى عن تدريب البنك الأهلي بعد قيادة الفريق في 4 مباريات تعادل خلالها في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة دون تحقيق أي انتصار وتم تعيين أيمن الرمادى.
 

المقاولون العرب
أنهى نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد مكي بعد أن قاد الفريق في 9 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز و5 تعادلات مقابل 4 هزائم وتم تعيين سامى قمصان.
 

الاتحاد السكندري
قرر الاتحاد السكندري إقالة أحمد سامي بعدما قاد الفريق في 7 مباريات حقق خلالها انتصارا وحيدا وتعادل في مباراتين وتلقى 4 هزائم وتم تعيين تامر مصطفى.
 

حرس الحدود
رحل عن تدريب فريق حرس الحدود عبد الحميد بسيوني بعدما قاد الفريق في 10 مباريات فاز خلالها في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات وتم تعيين أحمد زهران خلفا له.
 

مودرن سبورت
وجه نادي مودرن سبورت الشكر لـ مجدى عبد العاطى لسوء النتائج وتم تعيين أحمد سامى خلفا له.
 

طلائع الجيش
رحل هيثم شعبان عن تدريب طلائع الجيش لسوء النتائج.

الزمالك الأهلي أحمد عبدالرؤوف الدوري الإسماعيلي يانيك فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

جانب من الفاعليات

خمسة آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

جانب من الفاعليات

العاصمة تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد"

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد