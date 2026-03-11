قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجدي الهواري يشارك متابعيه بصورة له خلال أداء مناسك العمرة
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطأ في نظام «GPS» يقود مشجعاً لبرشلونة لحضور مباراة أخرى

GPS
GPS
حسام الحارتي


قاد خطأ في استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مشجعا لبرشلونة إلى مغامرة غير متوقعة، بعدما وصل أمس الثلاثاء إلى ملعب "سانت جيمس بارك" غير المقصود لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليجد نفسه على بعد 366 ميلا من الملعب الذي كان فريقه يخوض فيه المباراة بالفعل.

ووجد المشجع الإسباني، الذي سافر من لندن معتقدا أنه سيشاهد مواجهة برشلونة أمام نيوكاسل يونايتد في ذهاب دور 16، نفسه يقف أمام بوابات ملعب سانت جيمس بارك التابع لنادي إكستر سيتي المنافس في الدرجة الثالثة، بدلا من ملعب نيوكاسل الشهير الذي يحمل الاسم ذاته.

ولم ينكشف الخطأ إلا عندما قدم تذكرته للموظفين. لكن بدلا من إعادته أدراجه، تعاطف موظفو إكستر سيتي مع الموقف وقدموا له تذكرة مجانية لحضور مباراة الفريق في دوري الدرجة الثالثة أمام لينكولن سيتي.

وقال آدم سبنسر، مسؤول خدمة المشجعين في إكستر سيتي "جاء أحد متطوعينا إلى المكتب ليخبرنا بأن هذا الرجل حضر معتقدا أنه في ملعب مباراة برشلونة. لغته الإنجليزية لم تكن جيدة، لكننا فهمنا أنه جاء من لندن. يبدو أنه كتب عنوان سانت جيمس بارك في هاتفه واتبع الإرشادات مباشرة. كان محبطاً جداً ومحرجاً بعض الشيء".

وأضاف "لذلك قمنا بتوفير تذكرة له، وتمكن من مشاهدة المباراة في سانت جيمس بارك الحقيقي بالنسبة لنا. نرحب بعودته في أي وقت".

وبينما شاهد المشجع مباراة انتهت بخسارة فريقه المؤقت - إكستر سيتي - بنتيجة 1-صفر أمام لينكولن سيتي متصدر الدوري، كان برشلونة في الوقت نفسه ينجح في اقتناص التعادل 1-1 على ملعب نيوكاسل، بعدما سجل لامين جمال ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. 

GPs برشلونة سانت جيمس بارك دوري أبطال أوروبا المشجع الإسباني نيوكاسل يونايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر.. كلمات مأثورة عن النبي رددها يوميا

ختام الأسبوع الدعوي الـ20 في جامعة العاصمة

ندوة البحوث الإسلامية تناقش دور الإعلام المعاصر في تشكيل وعي الشباب

مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية

مدير شئون القرآن بالمعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب

بالصور

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الكحك والبسكويت.. أضرار الإفراط في تناولهم خلال العيد

الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد
الكحك و البسكويت.. أضرار الافراط فى تناولهم فى العيد

مسلسل الكينج الحلقة 22 .. حنان مطاوع تقتل احمد كشك ومصطفى خاطر يبتزها

حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام
حنان مطاوع ومحمد عادل إمام

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال
.هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد