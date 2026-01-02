الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي

انتهت المواجهة التي جمعت بين مانشستر سيتي وسندرلاند ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب “النور”، معقل فريق سندرلاند، بالتعادل السلبي دون أهداف في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

سيطرة سماوية بلا فاعلية

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح لاعبو المدرب الإسباني بيب جوارديولا في الاستحواذ على الكرة وصناعة العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجمي السماوي، ليظل مرمى سندرلاند صامدًا رغم الضغط المتواصل.

تألق دفاعي لافت لسندرلاند

قدم لاعبو سندرلاند مباراة دفاعية من الطراز الرفيع، حيث تألق خط الدفاع بشكل كبير وأنقذ أكثر من كرة محققة من على خط المرمى ومن داخل منطقة الجزاء، وسط تماسك وانضباط تكتيكي واضح حال دون وصول لاعبي السيتي إلى الشباك.

جوارديولا يصطدم بسوء الحظ

على الرغم من التبديلات الهجومية التي أجراها بيب جوارديولا في الشوط الثاني، فإن الحظ عاند مانشستر سيتي، بعدما ضاعت فرص محققة كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحه، ليكتفي الفريق بنقطة واحدة خارج ملعبه.

تأثير التعادل على جدول الترتيب

بهذه النتيجة، فقد مانشستر سيتي نقطتين مهمتين في صراع المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتواجد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط كاملة عن أرسنال المتصدر، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المقبلة.

موعد المواجهة القادمة

ويستعد مانشستر سيتي لخوض اختبار قوي في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يستضيف فريق تشيلسي على ملعب الاتحاد، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 4 يناير 2025، في مباراة يسعى خلالها السماوي للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة ملاحقة الصدارة.



