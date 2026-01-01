يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره سندرلاند، مساء الخميس، على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي

تقام مباراة سندرلاند ضد مانشستر سيتي يوم الخميس 1 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة سندرلاند بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع ان يخوض مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفاريدول، نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا، نيكو جونزاليس

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين

خط الهجوم: هالاند