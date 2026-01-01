موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى، في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بإستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بكأس عاصمة مصر اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة باللقاء الذى يقام بإستاد برج العرب

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت .

ويدير المباراة تحكيميا وائل فرحان حكما للساحة، ويعاونه أحمد صلاح ومصطفى حسن مساعدان، ووليد عبد الرازق حكم رابع، بالإضافة إلى عمرو الشناوى حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو