قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

الحرارة
الحرارة
أمينة الدسوقي

حذر علماء المناخ من أن عام 2025 كان شديد الحرارة إلى درجة دفعت كوكب الأرض إلى تجاوز واحدة من أخطر العتبات المناخية، في مؤشر مقلق على تسارع وتيرة التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.

وأكد الباحثون أن التغير المناخي المتفاقم بفعل الإنسان جعل عام 2025 واحدا من أكثر ثلاثة أعوام حرارة في التاريخ المسجل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

تجاوز هدف اتفاقية باريس لأول مرة

وللمرة الأولى، تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى ثلاث سنوات متتالية الحد المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والذي يقضي بعدم تخطي ارتفاع قدره 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذا السقف الحراري كان من شأنه إنقاذ ملايين الأرواح والحد من كوارث بيئية كبرى، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى مسار أكثر خطورة.

تحليل علمي بعد عام من الكوارث المناخية

وجاءت هذه النتائج ضمن تحليل أعده باحثون من مشروع "إسناد الطقس العالمي"، نُشر في أوروبا، بعد عام شهد موجة غير مسبوقة من الظواهر الجوية المتطرفة التي طالت مختلف أنحاء العالم.

ورغم وجود ظاهرة لا نينا، المعروفة بتأثيرها التبريدي على درجات حرارة المحيط الهادئ، استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع، وهو ما عزاه الباحثون إلى استمرار حرق الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم، وما ينتج عنه من انبعاثات غازات دفيئة.

تحذير علمي و الوقت ينفد

وقالت فريدريك أوتو، المؤسسة المشاركة لمبادرة "World Weather Attribution" وعالمة المناخ في إمبريال كوليدج لندن، إن الأدلة العلمية باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

وأضافت: "إذا لم نتوقف سريعا عن حرق الوقود الأحفوري، فسيصبح من شبه المستحيل تحقيق هدف الحد من الاحترار العالمي.. الوقت المتاح أمامنا يضيق بشكل خطير."

موجات حر قاتلة وكوارث حول العالم

تسببت الظواهر الجوية المتطرفة خلال عام 2025 في مقتل آلاف الأشخاص، وكبدت الاقتصادات العالمية مليارات الدولارات من الخسائر سنويا.

وحدد علماء الأرصاد 157 حدثا مناخيا متطرفا وصفت بالأشد خطورة خلال العام، استوفت معايير مثل التسبب في أكثر من 100 وفاة أو التأثير على نصف سكان منطقة كاملة وجرى تحليل 22 من هذه الأحداث بصورة معمقة.

وكانت موجات الحر الأخطر، إذ وصفتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأنها أكثر الظواهر الجوية فتكا خلال العام وأشار الباحثون إلى أن بعض هذه الموجات أصبحت أكثر احتمالا بعشر مرات مقارنة بما كانت عليه قبل عقد واحد فقط.

حرائق وفيضانات وأعاصير

امتد الجفاف ليساهم في اندلاع حرائق غابات مدمرة في اليونان وتركيا، بينما أودت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة بحياة العشرات في المكسيك وفي آسيا، ضرب إعصار مدمر الفلبين وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح، في حين شهدت الهند أمطارًا موسمية عنيفة تسببت بفيضانات وانهيارات أرضية.

الإنذارات المبكرة تفقد فعاليتها

وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تسارع وتيرة وحدة الظواهر المتطرفة بات يهدد قدرة المجتمعات على الاستجابة والتكيف، في ما يعرف علميا بـ"حدود التكيف".

وضرب التقرير مثالا بإعصار ميليسا، الذي اشتد بسرعة قياسية، ما صعب عمليات التنبؤ والاستعداد، وألحق أضرارا جسيمة بدول جزرية صغيرة مثل جامايكا وكوبا وهايتي، تجاوزت قدراتها على التعافي.

ويقر مسؤولون وعلماء بأن تجاوز حاجز 1.5 درجة مئوية بات شبه مؤكد، وإن كان بعضهم يرى أن عكس المسار لا يزال ممكنا بإجراءات جذرية وسريعة.

علماء المناخ المناخ التغير المناخي درجات الحرارة العالمية متوسط درجات الحرارة العالمية اتفاقية باريس اتفاقية باريس للمناخ الكوارث المناخية ظاهرة لا نينا ندلاع حرائق غابات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

صورة ارشيفية

الصومال.. إحباط هجوم إرهابي لحركة الشباب على إقليم شبيلي ومقـ.تل قائد المجموعة

لحظة وصول نجمة هوليود أنجلينا جولي لمعبر رفح

استقبلها محافظ شمال سيناء.. لحظة وصول أنجلينا جولي لمعبر رفح

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد