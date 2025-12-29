عام 2025.. كوارث مناخية غير مسبوقة | الولايات المتحدة الأكثر تضررا.. تفاصيل

قالت حبيبة عمر، مقدمة برنامج "المستقبل الأخضر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن العالم يواجه في عام 2025 سلسلة متصاعدة من الكوارث الطبيعية التي تعكس اختلالًا غير مسبوق في ميزان الطبيعة، وسط تحذيرات متكررة من أن كوكب الأرض يطلق إنذارًا أخيرًا لسكانه.

وأوضحت خلال تقديم البرنامج، أن موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات باتت تحاصر مختلف القارات، من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا، في مشهد يؤكد أن أزمة المناخ لم تعد خطرًا مستقبليًا بل واقعًا يفرض نفسه بقوة.

وأضافت عمر أن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول تضررًا، حيث شهدت ولاية كاليفورنيا حرائق غابات مدمرة خلال يناير الماضي، قدرت خسائرها بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل أعلى تكلفة لحريق في التاريخ، وامتدت النيران إلى مدينة لوس أنجلوس، ما أدى إلى تدمير أحياء كاملة، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، وسقوط 24 ضحية، إضافة إلى تدمير آلاف المنشآت، كما التهمت الحرائق أكثر من مليون هكتار في أوروبا، خاصة في إسبانيا والبرتغال وتركيا وفرنسا واليونان، مخلفة أضرارًا واسعة طالت الأرواح والممتلكات والتراث الثقافي.

وأشارت حبيبة عمر إلى أن تأثيرات التغير المناخي لم تقتصر على اليابسة، بل شملت المحيطات، مع تسجيل درجات حرارة قياسية لسطح البحار، ما أسهم في زيادة شدة الأعاصير والعواصف، لافتة إلى أن البرازيل شهدت فيضانات هي الأسوأ منذ عقدين، أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا وتشريد مئات الآلاف، كما شهد العالم زلازل وثوران براكين وخسائر اقتصادية عالمية بلغت 131 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، لتصبح ثاني أعلى خسائر مسجلة منذ عام 1980.