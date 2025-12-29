قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
توك شو

عام 2025.. كوارث مناخية غير مسبوقة | الولايات المتحدة الأكثر تضررا.. تفاصيل

بركان
بركان
عادل نصار

قالت حبيبة عمر، مقدمة برنامج "المستقبل الأخضر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن العالم يواجه في عام 2025 سلسلة متصاعدة من الكوارث الطبيعية التي تعكس اختلالًا غير مسبوق في ميزان الطبيعة، وسط تحذيرات متكررة من أن كوكب الأرض يطلق إنذارًا أخيرًا لسكانه.

وأوضحت خلال تقديم البرنامج، أن موجات الحر الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات باتت تحاصر مختلف القارات، من أوروبا إلى إفريقيا وآسيا، في مشهد يؤكد أن أزمة المناخ لم تعد خطرًا مستقبليًا بل واقعًا يفرض نفسه بقوة.

وأضافت عمر أن الولايات المتحدة كانت من أكثر الدول تضررًا، حيث شهدت ولاية كاليفورنيا حرائق غابات مدمرة خلال يناير الماضي، قدرت خسائرها بنحو 3 مليارات دولار، لتسجل أعلى تكلفة لحريق في التاريخ، وامتدت النيران إلى مدينة لوس أنجلوس، ما أدى إلى تدمير أحياء كاملة، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، وسقوط 24 ضحية، إضافة إلى تدمير آلاف المنشآت، كما التهمت الحرائق أكثر من مليون هكتار في أوروبا، خاصة في إسبانيا والبرتغال وتركيا وفرنسا واليونان، مخلفة أضرارًا واسعة طالت الأرواح والممتلكات والتراث الثقافي.

وأشارت حبيبة عمر إلى أن تأثيرات التغير المناخي لم تقتصر على اليابسة، بل شملت المحيطات، مع تسجيل درجات حرارة قياسية لسطح البحار، ما أسهم في زيادة شدة الأعاصير والعواصف، لافتة إلى أن البرازيل شهدت فيضانات هي الأسوأ منذ عقدين، أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصًا وتشريد مئات الآلاف، كما شهد العالم زلازل وثوران براكين وخسائر اقتصادية عالمية بلغت 131 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، لتصبح ثاني أعلى خسائر مسجلة منذ عام 1980.

الكوارث الطبيعية الطبيعة كوكب الأرض

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

وحدة سكنية

برلماني: الإيجار سيرتفع من 300 لـ 6000 جنيه.. والإسكندرية بها 25 ألف عقار آيل للسقوط

حالة الطقس غدا في مصر

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أسعار الدولار

تغيرات جديدة .. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

المصحة

تعذيب وشمع أحمر.. القصة الكاملة للهروب الجماعي من مصحة علاج إدمان بالمريوطية.. صور

السيارة الكيوت

من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط

الرقابة المالية- صورة أرشيفية

بنسبة 22.5%.. نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 83 مليار جنيه في 10 أشهر

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

مصانع الحديد والصلب- صورة تعبيرية

25 مليون جنيه مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم في نوفمبر الماضي

بالصور

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

