اقتصاد

الديون الخضراء تسجل ذروة قياسية عالمياً رغم مناهضة سياسات المناخ

مناخ
مناخ
وكالات


على الرغم من التراجعات السياسية واللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، اندفع المستثمرون نحو الأصول الصديقة للبيئة هذا العام، في وقت يحفز فيه الذكاء الاصطناعي طفرة الطلب على البنية التحتية للطاقة.

بلغ إجمالي إصدارات السندات والقروض الخضراء عالمياً مستوى قياسياً قدره 947 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه مؤشرات أسهم الطاقة المتجددة لتحقيق أول مكاسب سنوية لها منذ عام 2020، متفوّقةً بفارقٍ كبير على مؤشر "إس آند بي 500"، بينما تواصل أسهم شركات تكنولوجيا شبكات الكهرباء جذب اهتمام المستثمرين.

تبرز هذه التدفقات في عامٍ دعم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوقود الأحفوري، وألغى إعانات وتشريعات الطاقة النظيفة. كما تراجعت أوروبا عن بعض من أكثر قوانينها البيئية صرامةً وسط مخاوف تتعلق بالنمو والقدرة التنافسية.

الطلب العالمي على الكهرباء

مع ذلك، تعزز مؤشرات السياسات الأكثر وضوحاً، إلى جانب الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء بنحو 4%، المدفوعة بالذكاء الاصطناعي واحتياجات التبريد والكهرباء، التفاؤل لدى المستثمرين.

الديون الخضراء سياسات المناخ المناخ الذكاء الاصطناعي البنية التحتية

