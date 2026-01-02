جيبت مُلحَقين في تانية إعدادي.. شريف عامر يكشف كواليس أصعب سنواته الدراسية

تبادل الإعلامي شريف عامر والمخرج معتز التوني، الأدوار، خلال تقديم برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، في لقطة طريفة ولافتة، حيث وجّه المخرج معتز التوني سؤالًا مباشرًا إلى شريف عامر،: «شريف.. كنت عامل إزاي في المدرسة؟».

أصعب مرحلة تعليمية

رَدّ شريف عامر بصراحة تلقائية، مؤكدًا أنه كان «بيجيب المتوسط بالعافية»، مشيرًا إلى أن أصعب مرحلة تعليمية مرّ بها كانت الصف الثاني الإعدادي، واصفًا إياها بأنها «أصعب سنة في التعليم»؛ بعدما حصل فيها على «مُلحقين».

موقف طريف من تلك الفترة

كشف عامر عن موقف طريف من تلك الفترة، قائلًا إنه في أحد الأيام ذهب إلى المدرسة؛ ليجد والده قد سبقه إليها، بسبب مشكلة كان قد تسبب فيها خلال الحصة الأخيرة في اليوم السابق، مضيفًا أن إدارة المدرسة اكتشفت الأمر في الصباح وتواصلت مع والده فورًا.

اللقطة لاقت تفاعلًا من المشاهدين، خاصة لما حملته من عفوية واعترافات إنسانية أظهرت جانبًا مختلفًا من شخصية الإعلامي شريف عامر، بعيدًا عن الجدية المعتادة أمام الكاميرا.