أخبار قنا.. المحافظ يتفقد مقرات اللجان الانتخابية..وصول 16833تابلت لطلاب المدارس الثانوية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتفقد مقار اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مديرية التربية والتعليم تعلن وصول 16833 تابلت لطلاب المدارس الثانوية، مطران دشنا يدلي بصوته في بانتخابات مجلس النواب بمرافقة وفد كنسى.



محافظ قنا يتفقد مقار اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب



أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من مقار اللجان الانتخابية في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء وإعادة الاقتراع في دوائر المحافظة.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على سير العملية الانتخابية وانتظام العمل داخل اللجان وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وشملت الجولة زيارة مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الحميدات بمدينة قنا.





تعليم قنا تعلن وصول 16833 تابلت لطلاب المدارس الثانوية



أعلن هانى عنتر الصابر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بقنا، وصول التابلت التعليمي 2025-2026 ل 16833 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي المقيدين بالمدارس الحكومية " رسمى - رسمى لغات" فقط ويحذر ما دون ذلك.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المدارس المشتركة بالمنظومة الإلكترونية، تبدأ تجهيز أوراق استلام التابلت التعليمي بداية من الأسبوع القادم فى كل مدرسة على حدا ووفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم تتم عملية استلام تابلت الصف الأول الثانوي، وفق إجراءات محددة تضمن التنظيم والدقة، وتشمل الخطوات التالية: يتوجه الطالب إلى مكتب البريد المصري لسداد رسوم تأمين التابلت المُحددة من قبل الوزارة.





بمرافقة وفد كنسي.. مطران دشنا يدلي بصوته في بانتخابات مجلس النواب

أدلى الحبر الجليل الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، بصوته في الانتخابات البرلمانية لعام 2025م، فى لجنة مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية المشتركة بدشنا شمال قنا، رافقه خلالها وفد من كهنة الكنيسة بمدينة دشنا.

وقال الأنبا تكلا، إن المشاركة في انتخابات المجالس النيابية واجب وطني، وأنه حرص على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات على رأس وفد كنسي وعدد كبير من المواطنين.