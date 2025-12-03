بمرافقة وفد كنسي.. مطران دشنا يدلي بصوته في بانتخابات مجلس النواب

أدلى الحبر الجليل الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها، بصوته في الانتخابات البرلمانية لعام 2025م، فى لجنة مدرسة أبوبكر الصديق الإبتدائية المشتركة بدشنا شمال قنا، رافقه خلالها وفد من كهنة الكنيسة بمدينة دشنا.

وقال الأنبا تكلا، إن المشاركة في انتخابات المجالس النيابية واجب وطني، وأنه حرص على الإدلاء بصوته في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات على رأس وفد كنسي وعدد كبير من المواطنين.

أشار الأنبا تكلا، إلى أن الكنيسة وفرت عددا من الأتوبيسات لنقل الناخبين من أبناء الوطن إلى اللجان الانتخابية لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في أربع دوائر انتخابية بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، وتشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط، والمقرر أن يجرى الاقتراع بها.



يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، سيدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 9 مقاعد يتنافس عليها 129 مرشحًا.

كما أنهت محافظة قنا،كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 9 مرشحين بالنظام الفردى، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعادة الانتخابات فى كافة دوائر قنا، عقب تلقى طعون تفيد بحدوث خروقات فى العملية الانتخابية.