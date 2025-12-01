تدشين مبادرة«تواصل» لتدريب العاملين على لغة الإشارة بقنا

دشن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، فعاليات مبادرة «تواصل» التي تستهدف تدريب العاملين بالجهات والمصالح الحكومية على مهارات لغة الإشارة، وذلك خلال شهر ديسمبر 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بتحسين قنوات التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع.



وأوضح نائب محافظ قنا، بأن المبادرة تأتي امتدادا لالتزام محافظة قنا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن تدريب الموظفين على لغة الإشارة يمثل خطوة محورية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر إنسانية وفاعلية، تضمن لأصحاب الهمم حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات والتعامل مع المؤسسات دون عوائق.

وأضاف عمر، بأن المحافظة تمضي في تنفيذ برامج نوعية تهدف إلى دمج هذه الفئات داخل المجتمع، بما يتوافق مع رؤية الدولة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ثمن الحضور الخطوة باعتبارها إضافة مهمة لترسيخ مفهوم الخدمة الإنسانية داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقافة التواصل الداعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعقد جلسات التدريب يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على مدار شهر كامل داخل مقر مركز التدريب بالمحافظة، بمشاركة نخبة من المتخصصين في تعليم مهارات لغة الإشارة، حيث يركز البرنامج على رفع قدرات المتدربين في أساسيات اللغة ومهاراتها التطبيقية.

ويشارك في البرنامج 20 متدربا من مختلف المديريات الخدمية، ومكاتب التأهيل، ومنطقة قنا الأزهرية، إضافة إلى العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تعزيز التنسيق المشترك لضمان وصول الخدمات إلى أصحاب الهمم بكفاءة أعلى.

وتختتم المبادرة أعمالها بتقييم شامل لمدى تقدّم المتدربين، تمهيدا لتوسيع التجربة وتعميمها على نطاق أوسع داخل باقي القطاعات الحكومية بالمحافظة، في خطوة تؤكد التزام قنا بدعم قضايا حقوق الإنسان وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على خدمات عادلة وفعّالة.