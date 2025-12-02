العثور على جثة مسن في ظروف غامضة داخل منزله بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، علي جثة مسن، داخل منزله، فى ظروف غامضة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة مسن، داخل منزله في ظروف غامضة بقرية المراشدة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة خيري.ز.أ داخل منزله بالمراشدة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.