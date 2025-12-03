قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
برلمان

مصر المستقبل: اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تجديد للعهد نحو الاندماج والمساواة في الحقوق

رضا عكاشة
رضا عكاشة
محمد الشعراوي

قال رضا عكاشة، مساعد أمين عام شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل إنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والموافق الثالث من ديسمبر من كل عام، نُجدد العهد والالتزام تجاه هذه الفئة الأصيلة من نسيج مجتمعنا، موضحًا أن هذا اليوم ليس مجرد وقفة رمزية، بل هو دعوة صريحة ومستمرة للعمل من أجل تحقيق الاندماج الكامل والشامل، وضمان المساواة في الحقوق والفرص.

وأضاف "عكاشة"، في بيان، ​أننا نؤمن بأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هم عناصر فاعلة ومنتجة، يمتلكون طاقات هائلة ومواهب فريدة وإسهامات قيّمة لا يمكن للمجتمع أن يستغنى عنها، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تذليل العقبات التي تعترض طريقهم، وليس في قدراتهم الذاتية.

وأوضح أن الالتزام تجاه هذه الفئة يجب أن ينصب على ثلاثة محاور رئيسية، أولها توفير الإتاحة الشاملة والعمل على جعل جميع البيئات، من مبانٍ، ووسائل نقل، وتقنيات رقمية، متاحة بالكامل، لضمان استقلاليتهم وحركتهم، فضلاً عن تعزيز الفرص التعليمية والوظيفية وضمان حصولهم على تعليم جيد ومناسب، وإزالة الحواجز التي تحول دون دمجهم في سوق العمل بإنصاف وكفاءة، علاوة على تغيير الثقافة المجتمعية ومكافحة الوصم والتمييز، وترسيخ ثقافة الاحترام والتقدير التي تنظر إلى الشخص من منظور قدراته وإمكانياته، وليس من منظور إعاقته.

​ولفت إلى أنه بهذه المناسبة نُجدد دعوتنا لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأفراد، للعمل يدًا بيد لبناء مجتمع شامل وعادل ومستدام، مجتمع يحتفي بالتنوع ويضمن لكل فرد، أيًا كانت ظروفه، الفرصة الكاملة لتحقيق ذاته والمساهمة في بناء وطنه.

ونوه بأن دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هو قضية تنموية واقتصادية بامتياز، وليست مجرد قضية إنسانية، موضحًا أنه يجب علينا أن نرفع سقف طموحاتنا ونحول الوعي إلى التزام عملي، لأن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر الذي لا يرى في التنوع البشري مصدرًا للقوة والإثراء، ولنجعل من كل يوم يومًا عالميًا للإتاحة، والاحترام، والتمكين.

رضا عكاشة ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات مجلس النواب البرلمان

