برلماني يدعو إلى إنشاء حي سياحي داخل العاصمة الإدارية بمواصفات خاصة

قال النائب عاطف بكر عجلان عضو مجلس النواب إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت محط أنظار العالم و قبلة الاستثمار و المال الأعمال لأي شركة محلية و دولية لديها رغبة في العمل و التواجد بالسوق المصري .

و أضاف النائب عاطف عجلان في بيان له أن السياحة تمثل مصدرا أساسياً من مصادر الدخل القومي لمصر ويعمل بها ملايين المواطنين و ومرتبطة بأكثر من 70 نشاط ما بين صناعي وزراعي و تجاري و غير ذلك .

ودعا إلى أهمية إنشاء حي سياحي مصري داخل العاصمة الإدارية بخلاف منطقة الأبراج بالداون تاون بحيث يجمع شركات السياحة التي يزيد عددها عن 2600 شركة بحيث يكون لها مقار ومكاتب إدارية داخل بالحي السياحي و يتم الترويج لهذا الخط لاستقطاب مزيد من شركات السياحة الأجنبية لفتح مقار لها به .

و اقترح عاطف عجلان إنشاء ممشي سياحي بالعاصمة الإدارية و كذلك إنشاء مناطق سياحية وتراثية على غرار منطقة خان الخليلي وتكون نموذج له بالعاصمة الإدارية و كذلك العديد من المعالم المناطق السياحية التي يمكن أنشائها لتشكل عنصر جذب هام و ترويح للأحياء و المعالم السياحية الحقيقية سواء في القاهرة أو غيرها و تشكل عنصر هام من عناصر التنشيط السياحي داخل العاصمة الإدارية .

وشدد على أهمية أن تتوافق المعالم السياحية التي سيتم تصميمها أن تكون متوافقة و طبيعة التراث المصري و أن يضم هذا الحي السياحي فنادق صغيرة تعبر في تصميمها ومعمارها عن تراث الحضارة المصرية من فرعوني ويوناني و اسلامي و قبطي وروماني.

و دعا عاطف عجلان ضرورة دراسة انشاء حي سياحي بالعاصمة الإدارية و وضع تصور كامل له بالتنسيق مع وزارة السياحة و الاثار و اتحاد الغرف السياحية ومكاتب الاستشارات الهندسية العالمية و الترويج لهذا الحي داخليا وخارجيا من خلال مشاركة مصر في بورصات السياحة العالمية أو المعارض العقارية التي يتم تنظيمها بالخارج .

و نوه عاطف عجلان إلى أن هذا التصور يتماشي مع رؤية الدولة إلى تحويل العاصمة الإدارية إلى مركز دولي للمال والأعمال .