فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
القومي لذوي الإعاقة: الدولة تعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم

منار عبد العظيم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، إن الدستور المصري منذ عام 2014 نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، مؤكدًة أن هذا يمثل خطوة مهمة لضمان الشمولية والعدالة والاستدامة.

وأضافت “كريم”، خلال مداخلة على برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو "بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي"، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مسيرة التنمية وفق رؤية مصر 2030.

توفير بيئة عمل منتجة وداعمة

وأوضحت أن الدولة تسعى لتوفير بيئة عمل مهيأة ومنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر:

الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.

التدريب على الحرف والمهارات اليدوية.

وأكدت أهمية الالتزام بنسبة 5% للتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة، وضمان توافر أماكن العمل المناسبة لاحتياجاتهم، بما يعزز دمجهم بشكل فعلي في سوق العمل.

قوانين ومبادرات لدعم الدمج والتمكين

وأشارت إلى أن قانون “قادرون باختلاف” ومبادرة دمج وتمكين ومشاركة التي أُطلقت عام 2016، مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية السنوية، ساهمت في وضع أهداف واضحة تلزم المؤسسات الحكومية بتيسير الخدمات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الوزارات بدأت في إنشاء قطاعات وبرامج متخصصة لدعم هذه الفئة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصل إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يستدعي تكاتف الجهود واستمرار المبادرات لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

الهيئة العربية للتصنيع توسّع شراكاتها الإقليمية باتفاقية تعاون مع "أونيب" الإماراتية

تعاون مصري–إماراتي جديد.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة أونيب للتجارة

جولة التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الشامل تبدأ سلسلة جولات ميدانية مع مقدمي الخدمة الصحية

جانب من الفاعليات

بدء إجراءات تدشين متحف جامعة القاهرة لعرض المومياوات والمقتنيات والمخطوطات النادرة

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

