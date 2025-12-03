القومي لذوي الإعاقة: الدولة تعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم، إن الدستور المصري منذ عام 2014 نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، مؤكدًة أن هذا يمثل خطوة مهمة لضمان الشمولية والعدالة والاستدامة.

وأضافت “كريم”، خلال مداخلة على برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو "بناء مجتمعات دامجة لتعزيز التقدم الاجتماعي"، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مسيرة التنمية وفق رؤية مصر 2030.

توفير بيئة عمل منتجة وداعمة

وأوضحت أن الدولة تسعى لتوفير بيئة عمل مهيأة ومنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر:

الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.

التدريب على الحرف والمهارات اليدوية.

وأكدت أهمية الالتزام بنسبة 5% للتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة، وضمان توافر أماكن العمل المناسبة لاحتياجاتهم، بما يعزز دمجهم بشكل فعلي في سوق العمل.

قوانين ومبادرات لدعم الدمج والتمكين

وأشارت إلى أن قانون “قادرون باختلاف” ومبادرة دمج وتمكين ومشاركة التي أُطلقت عام 2016، مدعومة بتوجيهات القيادة السياسية السنوية، ساهمت في وضع أهداف واضحة تلزم المؤسسات الحكومية بتيسير الخدمات وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الوزارات بدأت في إنشاء قطاعات وبرامج متخصصة لدعم هذه الفئة، لافتة إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصل إلى نحو 15 مليون مواطن، ما يستدعي تكاتف الجهود واستمرار المبادرات لضمان دمجهم بشكل كامل في المجتمع.