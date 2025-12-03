قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
لماذا وصف الله أهل الجنة بـ متكئين؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح الحكمة
محمد صلاح على أبواب رقم تاريخي جديد الليلة.. أرقام قياسية تنتظر ملك ليفربول
الكشف عن موعد انضمام اللاعبين لمنتخباتهم في أمم إفريقيا
مصر تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتشغيل معبر رفح في الاتجاهين لاستقبال المصابين
مهلة 15 يوما لسداد مستحقات شركة الغاز الطبيعي بالوادي الجديد

قررت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، منح مهلة للعملاء لمدة 15 يومًا من تاريخ التنويه لسداد الأقساط المستحقة لشركة الغاز الطبيعي لغير الملتزمين بشروط التعاقد وسداد الأقساط في موعدها يتم بعدها قطع الخدمة عن العميل. 

وشددت المحافظة، في بيانها، على العميل حال السفر أو عدم شحن وتنشيط العداد يتعين عليه التوجه لمركز خدمة العملاء لإنهاء إجراءات وقف العداد للحفاظ على استمرار التعاقد وتفادي الاضطرار إلى التعاقد مجددًا طبقا للائحة خدمة العملاء.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من قيام أي جهة أو شخص بتنفيذ أي أعمال حفر أو عبث بالشبكة والوصلات الخارجية والداخلية أو إجراء أي تعديلات إلا بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

يأتي ذلك حرصًا على استمرار كفاءة خدمة الغاز الطبيعي لدى العملاء بالمرحلة الأولى من المشروع مدينة الخارجة وبناء على ما تلاحظ من تقاعس بعض العملاء عن سداد مستحقات الخدمة.

خطة المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى الأسبوع الجاري، بالمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

حيث استعرضوا موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها 2000 تعاقد حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

