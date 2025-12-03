قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديو مثير.. طفلان يسرقان آخر بالإكراه بالقليوبية وتدخل فورى من الأمن
حماس: سنسلم اليوم جثة محتجز إسرائيلي عثرنا عليها في شمال قطاع غزة
رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سيدة مع زوجة ضابط شرطة بطنطا
أشرف صبحي: لن نتهاون في حقوق الرياضيين.. وتحقيقات شاملة في وفاة سبّاح نادي الزهور
وزير الرياضة يقرر تحويل واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى النيابة العامة
قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص
أكبر طرح سكني في مصر.. آخر موعد لحجز شقق مشروع ظلال 2025
صحة غزة: 6000 من مبتوري الأطراف بحاجة إلى إعادة تأهيل عاجلة
أمير الكويت: أي عدوان على دولة خليجية هو اعتداء مباشر على أعضاء المجلس
توقف عضلة القلب 4 مرات.. التقرير الطبي لوفاة السباح يوسف محمد (صورة)
رئيس الحكومة اللبنانية: سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل.. ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توافد الناخبين على إعادة التصويت بالبرلمان في دائرة الرمل بالإسكندرية

منار عبد العظيم

أفادت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، بأن العملية الانتخابية داخل المحافظة تسير بانضباط كامل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن لجان الدائرة الثانية – قسم أول الرمل فتحت أبوابها في الموعد المقرر تمامًا عند الساعة التاسعة صباحًا، دون تسجيل أي تأخير أو مشكلات تنظيمية.

وأضافت المراسلة ، أن فرق المتابعة داخل اللجان وخارجها تواصل عملها بكفاءة، مما يضمن تدفقًا سلسًا للناخبين وحركة منظمة في محيط المراكز الانتخابية.

إقبال مبكر من المواطنين وهدوء داخل محيط التصويت

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من المواطنين توافدوا مبكرًا على اللجان قبل فتح أبوابها، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وأكدت درية عاطف، أن الأجواء داخل الدائرة تتسم بـ الهدوء والانضباط، ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء ما يتعلق بالدعاية أو محيط اللجان، لافتة إلى أن التواجد الأمني المنظم ساهم في توفير بيئة مستقرة تساعد على إجراء العملية الانتخابية بسلاسة.

تأثير الشفافية الرسمية في رفع وعي المواطنين بحقوقهم

وأشارت المراسلة، إلى أن المؤتمرات الصحفية الدورية التي تعقدها الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المواطنين في سير العملية الانتخابية، سواء من خلال الإعلان عن أي خروقات يتم رصدها أو شرح آليات تقديم الشكاوى.

وأوضحت أن هذه الشفافية أدت إلى ارتفاع مستوى الوعي الانتخابي لدى الشارع المصري، حيث أصبح المواطن أكثر إدراكًا لحقوقه، وأكثر حرصًا على مراقبة العملية الانتخابية والمشاركة فيها بصورة إيجابية.

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

الهبوط الأرضي

هبوط أرضي في «النرجس 5» بالتجمع الخامس يُربك الأهالي ويستدعي سيارات مياه طارئة| القصة الكاملة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي مستمران في سجون الاحتلال

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة رسمية

روته

حلف الناتو يتهم روسيا باختراق أجواء ومياه الدول الأعضاء

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار

برجر اللحم البيتي بطعم المطاعم.. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

