توافد الناخبين على إعادة التصويت بالبرلمان في دائرة الرمل بالإسكندرية

أفادت درية عاطف، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من محافظة الإسكندرية، بأن العملية الانتخابية داخل المحافظة تسير بانضباط كامل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن لجان الدائرة الثانية – قسم أول الرمل فتحت أبوابها في الموعد المقرر تمامًا عند الساعة التاسعة صباحًا، دون تسجيل أي تأخير أو مشكلات تنظيمية.

وأضافت المراسلة ، أن فرق المتابعة داخل اللجان وخارجها تواصل عملها بكفاءة، مما يضمن تدفقًا سلسًا للناخبين وحركة منظمة في محيط المراكز الانتخابية.

إقبال مبكر من المواطنين وهدوء داخل محيط التصويت

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من المواطنين توافدوا مبكرًا على اللجان قبل فتح أبوابها، في مشهد يعكس حرصهم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

وأكدت درية عاطف، أن الأجواء داخل الدائرة تتسم بـ الهدوء والانضباط، ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء ما يتعلق بالدعاية أو محيط اللجان، لافتة إلى أن التواجد الأمني المنظم ساهم في توفير بيئة مستقرة تساعد على إجراء العملية الانتخابية بسلاسة.

تأثير الشفافية الرسمية في رفع وعي المواطنين بحقوقهم

وأشارت المراسلة، إلى أن المؤتمرات الصحفية الدورية التي تعقدها الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المواطنين في سير العملية الانتخابية، سواء من خلال الإعلان عن أي خروقات يتم رصدها أو شرح آليات تقديم الشكاوى.

وأوضحت أن هذه الشفافية أدت إلى ارتفاع مستوى الوعي الانتخابي لدى الشارع المصري، حيث أصبح المواطن أكثر إدراكًا لحقوقه، وأكثر حرصًا على مراقبة العملية الانتخابية والمشاركة فيها بصورة إيجابية.