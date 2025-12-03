حسن سلامة: تصريحات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب رسالة إصلاحية لكل أطراف العملية الانتخابية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول انتخابات مجلس النواب حمل رسالة واضحة لكل أطراف العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجّه الانتباه إلى ممارسات يجب ألا تستمر، ودعا إلى الاستفادة من التجربة دون تهويل أو مزايدات.

وأوضح سلامة، خلال حديثه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن الأصوات المطالِبة بإلغاء الانتخابات لا تقدم حلولًا واقعية، واصفًا هذه الدعوات بأنها غير عقلانية ولا تستند إلى منطق قانوني أو دستوري.

وتساءل مستنكرًا: "كيف يمكن لدولة ذات تاريخ نيابي طويل مثل مصر أن تُدار دون مجلس نواب؟"، مؤكدًا أن أي تعديل أو خطوة تخص العملية الانتخابية يجب أن تتم وفق الدستور والقانون.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن وجود بعض التجاوزات لا يعني الطعن في نزاهة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن هناك عملية تصحيح مستمرة للمسار. وأشار إلى أن ما يظهر من مخالفات يرتبط بطبيعة الثقافة السياسية المصرية التي لا تزال تشهد تطورًا تدريجيًا.

وأضاف أن الهدف النهائي هو الوصول إلى انتخابات حرة يختار فيها الناخبون ممثليهم بوضوح، مع ضمان وجود قنوات تواصل فعّالة بين المرشحين والجمهور.