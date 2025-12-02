سما المصري تعلن عن رغبتها في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة

أعلنت الفنانة سما المصرى عن رغبتها فى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

سما المصرى تعلن ترشحها لانتخابات مجلس النواب المقبلة

وشاركت سما المصرى جمهورها صورة لها، وعلقت عليها: «إن شاء الله أرشح نفسى فى مجلس النواب القادم ولا تزعلوا نفسكم.. أنا معاكوا ماتقلقوش دا كلامى للناس اللى بتحبني».

يذكر أن الفنانة سما المصرى أعلنت عن استعدادها لـ تقديم كورسات للتصوير بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه الكورسات ستكون بأسعار منخفضة جدًا.