فن وثقافة

بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور

ميرنا محمود

حرصت  الفنانة سما المصري، على الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب، في يومها الثاني والأخير بالمحافظات.

وظهرت الفنانة سما المصري، في مدرستها الانتخابية، وهي ترتدي الجلباب والشال الصعيدي، وهي تمسك بيدها العكاز.

وكانت قد كشفت سما المصري عن تعرضها لوعكة صحية وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت سما المصري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يارب..اليوم من المستشفي ولسه التحاليل والاشاعات مستمره لمعرفه سبب الألم... ادعولي...ربنا كريم وكل اللي يجيبه حلو.. الحمدلله”.


رسالة سما المصري لـ مرتضى منصور 
وفي نفس السياق، وجهت سما المصري رسالة إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت المصري من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" ربنا يشفي المستشار مرتضي منصور يارب هو وكل اللي زيه يقومه بالسلامه بحق صلحه معايا وتنازله عن كل القضايا بتاعته ضدي…أنا ماينساش اللي وقف معايا زي المستشار مرتضي وبرضو مش ناسيه الأندال اللي اتخلوا عني وسابوني…يارب اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما…اشفيه واشفيني يارب..ااامين ".

سما المصري صور سما المصري سما المصري تدلي بصوتها انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

