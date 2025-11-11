الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي

علقت الفنانة سما المصري بعد وفاة المطرب إسماعيل الليثي، وذلك بعد أن بدأ الجمهور في إلقاء سبب وفاته على دعاء زوجته عليه، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها.



وقالت في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:"ليه نتكلم عن اللي مات، لو شيماء مراته طلعت دعت عليه، كلنا وقت النرفزة بنقول كلام مينفعش يتقال، وممكن تكون دعت عليه بالغلط وقتها، الله يسامحها، إحنا ما دخلناش في نيتها كانت قاصدة ولا لأ، فبلاش نقعد نفتح سيرة الميت، الكلام ده بيعذبه في تربته، الميت خلاص عند ربنا، ادعوا بقى للي عايش ربنا يهديه".