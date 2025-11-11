قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير
مدبولي: زيادة الاحتياطات النقدية أثبتت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود
مدبولي: الدولة حريصة على استقرار الأسعار وإنخفاض معدلات التضخم لـ 8%
مدبولي: لا ضغوط على مصر من صندوق النقد.. وتم الاتفاق على تاريخ محدد لإجراء المراجعة
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
مولوتوف وأسلـ حة بيضاء.. النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية
الوزراء: إجمالي الاستثمارات القطرية تقترب من 30 مليار دولار
رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر
3.5 مليار دولار خلال أيام | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا للجميع
مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
الصحة تطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي
مدبولي: الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت الـ 50 مليار دولار
فن وثقافة

الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي

سما المصري
سما المصري
علا محمد

علقت الفنانة سما المصري بعد وفاة المطرب إسماعيل الليثي، وذلك بعد أن بدأ الجمهور في إلقاء سبب وفاته على دعاء زوجته عليه، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها.


وقالت في فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:"ليه نتكلم عن اللي مات، لو شيماء مراته طلعت دعت عليه، كلنا وقت النرفزة بنقول كلام مينفعش يتقال، وممكن تكون دعت عليه بالغلط وقتها، الله يسامحها، إحنا ما دخلناش في نيتها كانت قاصدة ولا لأ، فبلاش نقعد نفتح سيرة الميت، الكلام ده بيعذبه في تربته، الميت خلاص عند ربنا، ادعوا بقى للي عايش ربنا يهديه".

