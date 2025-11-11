قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد

جنازة اسماعيل الليثي
جنازة اسماعيل الليثي
رشا عوني

جنازة مهيبة وحشود بالألاف.. الكل في وداع الراحل إسماعيل الليثي المطرب الشعبي المحبوب الذي فارق الحياة بشكل مؤلم ليترك خلفة قصة حزينة يتحاكى بها جمهوره وملايين المصريين بعد إعلان خبر وفاة إسماعيل الليثي أمس الأثنين ليلحق بابنه الراحل ضاضا الليثي بعد مرور عام على وفاة الطفل.

تشييع جنازة إسماعيل الليثي

شعيت اليوم جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية أمس في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حصور هائل وحشود ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

 

توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

جنازة اسماعيل الليثي

جنازة إسماعيل الليثي

كان الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، أول الحضور، كما حضر كل من سعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، وحمادة الليثي.

انهيار شيماء سعيد في جنازة إسماعيل الليثي

وخلال الجنازة، انهارت شيماء سعيد زوجة الراحل إسماعيل الليثي أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، ولم تتمالك أعصابها وسقطت من طولها، وعلى الفور تدخل أشقائها وأقاربها وحملوها خلال الجنازة بعدما سقت على الأرض بعد رؤيتها لجثمان زوجها إسماعيل الليثي.

موعد عزاء إسماعيل الليثي 

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.
 

جنازة اسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي 

ورحل إسماعيل الليثي عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد أيام من دخوله العناية المركزة، حيث كان في غيبوبة تامة إثر حادث تصادم أدى إلى كسر في الجمجمة، ليلحق بنجله «ضاضا» بعد ما يقرب من عام على وفاته، حيث توفي «ضاضا» في شهر سبتمبر العام الماضي بعد سقوطه من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.

إسماعيل الليثي - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
اسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي

كشف حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث سير مروع استدعى دخوله العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة كانت حرجة منذ البداية حتى لحظة الوفاة.

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
وفاة اسماعيل الليثي

وأوضح حسن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "من أول ما دخل المستشفى، كان في غيبوبة تامة ولم يفق على الإطلاق، وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى في الدور الأرضي للعناية الفائقة قبل نقله سريعًا إلى الغرفة الأعلى في الدور الثالث، للحفاظ على سلامته، حيث كان أي تحريك خاطئ قد يهدد حياته".

وأضاف نقيب الموسيقيين بالمنيا، قائلاً: "كانت المتابعة لحظة بلحظة مع الطاقم الطبي، وكنت على اتصال دائم بإخوة الفنان، أدهم وطارق، ومدير أعماله أحمد طاهر، وكانوا معنا في كل خطوة، ولم يكن أحد يعلم بتفاصيل حالته حرصاً على الأسرة، خصوصاً زوجته التي كانت تمر بعملية جراحية في نفس الوقت".

اسماعيل الليثي جنازة اسماعيل الليثي شيماء سعيد زوجة اسماعيل الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

علي ماهر

أول تعليق لـ علي ماهر بشأن إنضمام 7 لاعبين من سيراميكا لمنتخب مصر

بيراميدز

بيراميدز خد مكان الزمالك في الكورة .. تعليق مثير من ناقد رياضي

الكاراتيه

النجار يدعو لدعم منتخب الكاراتيه في بطولة العالم ويشيد بدور الدولة والاتحاد

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد