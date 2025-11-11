حشود بالآلاف وانهيار شيماء سعيد.. تفاصيل جنازة إسماعيل الليثي| شاهد

جنازة مهيبة وحشود بالألاف.. الكل في وداع الراحل إسماعيل الليثي المطرب الشعبي المحبوب الذي فارق الحياة بشكل مؤلم ليترك خلفة قصة حزينة يتحاكى بها جمهوره وملايين المصريين بعد إعلان خبر وفاة إسماعيل الليثي أمس الأثنين ليلحق بابنه الراحل ضاضا الليثي بعد مرور عام على وفاة الطفل.

تشييع جنازة إسماعيل الليثي

شعيت اليوم جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية أمس في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حصور هائل وحشود ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

جنازة اسماعيل الليثي

جنازة إسماعيل الليثي

كان الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، أول الحضور، كما حضر كل من سعد الصغير، وعبدالباسط حمودة، وحمادة الليثي.

انهيار شيماء سعيد في جنازة إسماعيل الليثي

وخلال الجنازة، انهارت شيماء سعيد زوجة الراحل إسماعيل الليثي أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، ولم تتمالك أعصابها وسقطت من طولها، وعلى الفور تدخل أشقائها وأقاربها وحملوها خلال الجنازة بعدما سقت على الأرض بعد رؤيتها لجثمان زوجها إسماعيل الليثي.

موعد عزاء إسماعيل الليثي

وحددت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.



جنازة اسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي

ورحل إسماعيل الليثي عن عالمنا مساء أمس الإثنين عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد أيام من دخوله العناية المركزة، حيث كان في غيبوبة تامة إثر حادث تصادم أدى إلى كسر في الجمجمة، ليلحق بنجله «ضاضا» بعد ما يقرب من عام على وفاته، حيث توفي «ضاضا» في شهر سبتمبر العام الماضي بعد سقوطه من الطابق العاشر، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.

اسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي

كشف حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث سير مروع استدعى دخوله العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة كانت حرجة منذ البداية حتى لحظة الوفاة.

وفاة اسماعيل الليثي

وأوضح حسن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "من أول ما دخل المستشفى، كان في غيبوبة تامة ولم يفق على الإطلاق، وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى في الدور الأرضي للعناية الفائقة قبل نقله سريعًا إلى الغرفة الأعلى في الدور الثالث، للحفاظ على سلامته، حيث كان أي تحريك خاطئ قد يهدد حياته".

وأضاف نقيب الموسيقيين بالمنيا، قائلاً: "كانت المتابعة لحظة بلحظة مع الطاقم الطبي، وكنت على اتصال دائم بإخوة الفنان، أدهم وطارق، ومدير أعماله أحمد طاهر، وكانوا معنا في كل خطوة، ولم يكن أحد يعلم بتفاصيل حالته حرصاً على الأسرة، خصوصاً زوجته التي كانت تمر بعملية جراحية في نفس الوقت".