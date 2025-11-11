مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

حرص كل من مصطفي كامل نقيب الموسيقيين والفنان عبد الباسط حموده وسعد الصغير، علي المشاركة في جنازة الفنان إسماعيل الليثي.

وتوافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

وكشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

وبعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه عبر طريق صحراوي، وهو ما يُعتقد أنه سبب وقوع الحادث الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.