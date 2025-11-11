أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

كشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

بعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه عبر طريق صحراوي، وهو ما يُعتقد أنه سبب وقوع الحادث الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.

السائق يعترف: هو المسؤول الأول عن الحادث

وأوضح أن سائق إسماعيل الليثي اعترف بأنه المتسبب الأول في الحادث.

الحالة الصحية للفنان: إصابات بالغة ونزيف مستمر

وأفاد بأن حالة إسماعيل الليثي كانت حرجة للغاية، حيث تعرض لكسور في الأضلاع وعدد من الإصابات في جسده.

كما كشف عن أن النزيف لم يتوقف لحظة واحدة، مما جعل حالته أكثر صعوبة.

التقارير الطبية أكدت أن حالته كانت شديدة الخطورة، لدرجة أن الأطباء في البداية كانوا يعتقدون أنه قد يفارق الحياة.

وصول زوجته: لحظة صعبة من انهيار

وتابع: زوجة الفنان إسماعيل الليثي كانت في حالة انهيار تام فور سماعها بالحادث، وعندما وصلت إلى المستشفى، كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة عصراً.

وجدته في العناية المركزة، حيث كانت حالته لا تزال خطيرة.

مدير أعماله: شاهد على الحادث

من جانبه، أكد أن مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي كان حاضراً طوال تلك اللحظات العصيبة، من وقوع الحادث وحتى وصول الفنان إلى المستشفى.

وقد أضاف أن الأطباء بذلوا كل جهودهم لإنقاذه، لكن الحالة كانت بالفعل معقدة.