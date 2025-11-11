قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

 بعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه  عبر طريق صحراوي، وهو ما يُعتقد أنه سبب وقوع الحادث الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.

السائق يعترف: هو المسؤول الأول عن الحادث

وأوضح أن سائق إسماعيل الليثي اعترف بأنه المتسبب الأول في الحادث.

الحالة الصحية للفنان: إصابات بالغة ونزيف مستمر

وأفاد  بأن حالة إسماعيل الليثي كانت حرجة للغاية، حيث تعرض لكسور في الأضلاع وعدد من الإصابات في جسده. 

كما كشف عن أن النزيف لم يتوقف لحظة واحدة، مما جعل حالته أكثر صعوبة.

 التقارير الطبية أكدت أن حالته كانت شديدة الخطورة، لدرجة أن الأطباء في البداية كانوا يعتقدون أنه قد يفارق الحياة.

وصول زوجته: لحظة صعبة من انهيار

وتابع: زوجة الفنان إسماعيل الليثي كانت في حالة انهيار تام فور سماعها بالحادث، وعندما وصلت إلى المستشفى، كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة عصراً.

 وجدته في العناية المركزة، حيث كانت حالته لا تزال خطيرة.

مدير أعماله: شاهد على الحادث 

من جانبه، أكد أن  مدير أعمال الفنان إسماعيل الليثي  كان حاضراً طوال تلك اللحظات العصيبة، من وقوع الحادث وحتى وصول الفنان إلى المستشفى. 

وقد أضاف أن الأطباء بذلوا كل جهودهم لإنقاذه، لكن الحالة كانت بالفعل معقدة.

حادثة إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي موت إسماعيل الليثي

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
كيا تيلورايد
تسلا
