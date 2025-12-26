قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركات التأمين تدفع لعملائها نحو 52.8 مليار جنيه تعويضات خلال 10 أشهر
شروط التقديم.. تعرف على الأوراق المطلوبة لحجز شقق التمويل العقاري
زاهي حواس: أحترم الدكتور وسيم السيسي ولكنه لم يحترمني.. فيديو
عمرو أديب: ضربة جزاء محمد صلاح صحيحة ويُحرر بها محضر
إيّاك والغرور.. نصائح الشيخ أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في برنامج بدولة التلاوة
كأس الأمم الإفريقية| اتحاد الكرة يشكر الجماهير المغربية لمساندتها منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
رسالة حاسمة من الاتحاد الأفريقي: صوماليلاند جزء لا يتجزأ من الصومال
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سنن النبي قبل النوم تحفظك وتزيدك أجرًا.. لا تحرم نفسك فضلها

سنن النبي قبل النوم
سنن النبي قبل النوم
أحمد سعيد

يغفل عدد كبير من الناس عن سنن النبي قبل النوم التي كان يواظب عليها كل ليلة، لما تحمله من أجر كبير وطمأنينة للنفس وحفظها من المكروه، ويعد الاقتداء بالنبي واتباع هديه في صغير الأمور وكبيرها أفضل ما يؤتيه المسلم، ومن ذلك سننه قبل النوم، وفي السطور التالية نستعرض أهم سنن نبوية مهجورة قبل النوم وردت في الأحاديث الصحيحة.

سنن النبي مهجورة قبل النوم

ويمكن أن نحدد أبرز سنن النبي قبل النوم في النقاط التالية:

  1. الوضوء: وكان النبي يتوضأ وضوءه للصلاة قبل النوم وذلك كما هو مبين في الحديث الشريف "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة"
  2. نفض الفراش: وذلك كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره
  3. النوم على الشق الأيمن: وكان من الأمور المعهودة للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه إذا اضطجع يضطجع على الجنب الأيمن
  4. ومن سنن النبي قبل النوم أنه كان يجمع الكفين ويقرأ القرآن بهما: ومن أبرز سنن نبوية مهجورة قبل النوم هي قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات ، ثم المسح بكفي اليدين بما يستطيع من الجسد، بدءاً بالرأس والوجه.

دعاء قبل النوم

ومن سنن النبي قبل النوم أيضا الدعاء حيث يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يغفل عن ذكرها كثيرون جهلا منهم بفضلها العظيم، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، والذي جاء في الحديث الشريف وهو أن يقول المسلم: 

"اللهم إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

ويستحب لكل مسلم أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ترديد هذا الدعاء قبل النوم، فهو سُنة مباركة جعلها الشرع سببًا لمغفرة الذنوب ونيل رحمة الله عز وجل.

دعاء قبل النوم قصير يغفر الذنوب

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء النبي قبل النوم قصير

ومن أفضل صيغ الدعاء قبل النوم التي يمكن للمؤمن أن يقولها لغفران الذنوب : 

- دعاء الحفظ من الشرور والمكروه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك».

- دعاء الاستغفار والتوبة: قال الحسن البصري رحمه الله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره». 

- دعاء التوكل على الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت».

سنن النبي قبل النوم سنن النبي النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد