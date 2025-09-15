4 من سنن النبي قبل النوم.. تعرف عليها

ينسى بعض الناس أبرز سنن النبي قبل النوم مع أن هذه السنن كان صلى الله عليه يواظب عليها، فمن أراد أن يقتدي بالرسول فعليه أن لا ينسى سنن النبي قبل النوم و في السطور التالية نعرض أهم 4 سنن نبوية مهجورة قبل النوم.

4 سنن نبوية مهجورة قبل النوم

أبرز سنن نبوية مهجورة قبل النوم قبل النوم هي ما يمكن حصرها في النقاط التالية:

الوضوء: وكان النبي يتوضأ وضوءه للصلاة قبل النوم وذلك كما هو مبين في الحديث الشريف "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة" نفض الفراش: وذلك كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره النوم على الشق الأيمن: وكان من الأمور المعهودة للنبي صلى الله عليه وسلم في النوم أنه إذا اضطجع يضطجع على الجنب الأيمن جمع الكفين وقراءة القرآن بهما: ومن أبرز سنن نبوية مهجورة قبل النوم هي قراءة سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات ، ثم المسح بكفي اليدين بما يستطيع من الجسد، بدءاً بالرأس والوجه.

دعاء قبل النوم

ومن سنن النبي قبل النوم أيضا الدعاء حيث يستحب للمسلم أن يقول دعاء قبل النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة يغفل عن ذكرها كثيرون جهلا منهم بفضلها العظيم، وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن دعاء قبل النوم يغفر الذنوب، والذي جاء في الحديث الشريف وهو أن يقول المسلم:

"اللهم إنّي أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت".

ويستحب لكل مسلم أن يقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ترديد هذا الدعاء قبل النوم، فهو سُنة مباركة جعلها الشرع سببًا لمغفرة الذنوب ونيل رحمة الله عز وجل.

دعاء قبل النوم قصير يغفر الذنوب

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة» (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).

«الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)

«اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

دعاء النبي قبل النوم قصير

ومن أفضل صيغ الدعاء قبل النوم التي يمكن للمؤمن أن يقولها لغفران الذنوب :

- دعاء الحفظ من الشرور والمكروه: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك».

- دعاء الاستغفار والتوبة: قال الحسن البصري رحمه الله: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره».

- دعاء التوكل على الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت».