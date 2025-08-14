ما هي سنن النبي بعد صلاة الفجر؟.. تعرف عليها واغتنم ثوابها

المداومة على أداء صلاة الفجر في جماعة من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله تعالى، فهي بداية موفقة ليوم يملؤه النور والبركة، ومن حرص على اغتنام هذا الوقت المبارك وأتبعه بأعمال صالحة، نال أجرًا عظيمًا وفضلًا واسعًا يمتد أثره حتى نهاية يومه، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز سنن النبي بعد صلاة الفجر.

سنن النبي بعد صلاة الفجر

سنن النبي بعد صلاة الفجر يبحث عنها كثيرون من أجل الاقتداء بسنة الحبيب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأعمال المهمة بعد صلاة الفجر في قوله: "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة" [رواه الترمذي]، مما يبيّن عِظم ما أعده الله من الثواب لمن يواظب على هذه السنن بعد صلاة الفجر.

ويمكن أن نختصر أهم هذه الأعمال في النقاط التالية:

القعود في المصلى بعد صلاة الفجر جماعة ذكر الله تعالى حتى طلوع الشمس قراءة القرآن والدعاء بما يحب الإنسان صلاة ركعتين اثنتين بعد الشروق

أفضل دعاء بعد صلاة الفجر

الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة بعد أداء صلاة الفجر ومن أبرز الأدعية المأثورة عن الصالحين بعد صلاة الفجر ما يلي:

1. سبحان الله عدد ما أعطى وعدد ما وهب، وعدد ما يجود به وعدد ما يخرج من الأرض، وعدد ما ينزل من السماء، اللهم وسع رزقي واقضِ ديني و قوِّ ظهري.

2. اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله وليّ العطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير.

3. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، أسألك فيض من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، بيدك الأمر كله، ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون، يا كريم يا رحيم.

4. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين.

5. اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي.

أفضل أذكار بعد صلاة الفجر

أفضل أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق، هناك أذكار تعادل الجلوس للذكر من بعد صلاة الفجر حتى الشروق، وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلته ترديد «سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته» ثلاث مرات بعد صلاة الفجر.

ففي أفضل أذكار بعد صلاة الفجر حتى الشروق أخرج صحيح مسلم في صحيحه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- عن جويرية - رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته».