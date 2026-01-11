قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8 ملايين عامل و92 صناعة مهددة.. دعوة لحماية قطاع المقاولات وإعادة التوازن مع البنوك

داكر عبد اللاة
داكر عبد اللاة
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية بناء علاقة متوازنة بين شركات المقاولات والقطاع المصرفي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات الحكومية، بما يحقق مصلحة عامة ويحمي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من مخاطر التعثر.
 

وأوضح عبد اللاه أن قطاع المقاولات يواجه في الفترة الحالية تحديات حقيقية قد تكون سببًا مباشرًا في تعثر بعض الشركات، وهو ما ينعكس سلبًا على استمرارية المشروعات، ويؤدي إلى توقف الأعمال وتسريح العمالة، فضلًا عن تأثيراته الممتدة على قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة به.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات في مصر يعمل به أكثر من 8 ملايين عامل، ويُعد محركًا رئيسيًا لأكثر من 92 صناعة، ويعتمد بدرجة كبيرة على التمويل البنكي، إلا أن الإشكالية الأساسية تكمن في توقيع شركات المقاولات عقودًا بأسعار ثابتة، في ظل اقتصاد متغير يتأثر بالأوضاع العالمية والتوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وما يصاحبها من تغيرات غير محسوبة في أسعار الخامات.
وأضاف أن شركات المقاولات تلجأ إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة تتجاوز في بعض الأحيان 20%، وفي المقابل تواجه تأخرًا في صرف مستخلصاتها لعدة أشهر، وهو ما يؤدي إلى تآكل رؤوس أموالها قبل الانتهاء من تنفيذ المشروعات، ويضعها تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح عبد اللاه أنه في هذه الحالة يتحول المقاول من منفذ للمشروع إلى ممول له، بينما يتحول البنك من شريك داعم إلى جهة تحصيل فقط، مشيرًا إلى أنه في حال تعثر المقاول يتعثر القرض، ويتم تسييل خطابات الضمان، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات ويؤدي إلى تأخيرها.
ودعا عضو شعبة الاستثمار العقاري إلى ضرورة توفير تمويل موجه للمشروعات القومية بفائدة عادلة، وربط آجال السداد بمواعيد صرف المستخلصات، إلى جانب إعادة تقييم مخاطر قطاع المقاولات بشكل واقعي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين القطاع المصرفي وشركات المقاولات لا يعود بالنفع على طرف بعينه، بل يخدم الاقتصاد ككل من خلال ضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها، والحفاظ على استقرار قطاع المقاولات، وحماية أموال المودعين، وتحقيق أرباح للبنوك، وتوفير ملايين فرص العمل.

الاستثمار العقارى المقاولات البنوك المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

أليو ديانج

وصول المفاوضات بين الأهلي وأليو ديانج إلى طريق مسدود

بتروجيت

تشكيل بتروجيت لمواجهة مودرن سبورت في كاس عاصمة مصر

آرسنال

بداية مشتعلة.. آرسنال يتعادل أمام بورتسموث بالنيران الصديقة بكأس إنجلترا

بالصور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد