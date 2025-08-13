قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته

دعاء يمحو ذنوبك كلها
دعاء يمحو ذنوبك كلها

دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر .. دعاء العبد إلى ربه نعمة يسوقها الله سبحانه وتعالى لعباده فمن علامات التوفيق أن يرزقك الله عز وجل الدعاء، فهو عبادة مأمورون بها كما وعدنا الله تعالى بالاستجابة في قوله تعالى "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، ومن أبرز الأدعية التي قد يغفل عنها الناس هو الدعاء بيمن الأذان وإقامة الصلاة  لذا نذكر لك دعاء يغفر لك الذنوب كلها بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة فلا تفوته.

دعاء يغفر الذنوب كلها بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة

وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة، ومنه الدعاء الذي يغفر الذنوب كلها والذي يمكن ترديده بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، حيث جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

  • "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

والدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة من أفضل أوقات إجابة الدعاء لذا يجب على المسلم الحرص على الدعاء في هذه الأوقات المباركة، وكثرة طلب الاستغفار من الله تعالى.

دعاء غفران الذنوب والتوبة إلى الله

الدعاء هو العبادة، كما جاء في التوجيه النبوي الشريف، وهو مفتاح النجاح والفلاح لكل مسلم ومسلمة، وفي هذا الوقت من الليل، عليك أن تكثر من دعاء غفران الذنوب والتوبة، وبكثرة "الاستغفار" من أجل ان نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، وبقول "لا إله إلا الله" خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ، وهى حقيقة الكون الكبرى، وبـ "الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله سلم" فهى مقبولة من العاصي حتى من المنافق لتعلقها بالجناب الأجل.

ومما ذكر في دعاء غفران الذنوب والتوبة ما ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دعاء يغفر الذنوب كلها:

  • اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ.
  • اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يردّ عنك دعائي. ويقطع منك رجائي، ويطيل في سخط عنائي.
  • إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك.
  • أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه. توبة عبدٍ لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا. ولا موتًا ولا حياتًا ولا نشورًا.
  • اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يعقب الحسرة، يورث النّدم، ويحبس الرّزق. ويردّ الدّعاء، فاغفره لي، واعفُ عنّي إنّك أنت العفوّ الغفّار.
  • اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنبٍ يمحق الحسنات، ويضاعف السّيّئات. ويحلّ النّقمات، ويغضبك يا ربّ، اللهمّ اغفره لي. وتغمّدني برحمتك، يا أرحم الرّاحمين.
  • اللهمَّ أنت الملك لا إله إلَّا أنت، وأنا عبدك لُمتُ نفسي، واعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنَّه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلَّا أنت، واصرف عنّي سيِّئها لا يصرف عنّي سيِّئها إلَّا أنت، لبَّيك وسعديك، والخير كلُّه بيديك، والشرُّ ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
  • اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين، اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي.
  • أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك.
  • اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنّا وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منّا وأحسن قبوله ،وما كان من تفريط أو تقصير وتضييع فتجاوز عنه بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحدً سواك؛ فأقضها لنا ،والهمنا رشدنا، واشفنا واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا واعتق رقابنا من النار ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين.
