دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته

دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر .. دعاء العبد إلى ربه نعمة يسوقها الله سبحانه وتعالى لعباده فمن علامات التوفيق أن يرزقك الله عز وجل الدعاء، فهو عبادة مأمورون بها كما وعدنا الله تعالى بالاستجابة في قوله تعالى "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، ومن أبرز الأدعية التي قد يغفل عنها الناس هو الدعاء بيمن الأذان وإقامة الصلاة لذا نذكر لك دعاء يغفر لك الذنوب كلها بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة فلا تفوته.

دعاء يغفر الذنوب كلها بعد أذان الفجر وقبل إقامة الصلاة

وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة، ومنه الدعاء الذي يغفر الذنوب كلها والذي يمكن ترديده بين أذان الفجر وإقامة الصلاة، حيث جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذنَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

والدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة من أفضل أوقات إجابة الدعاء لذا يجب على المسلم الحرص على الدعاء في هذه الأوقات المباركة، وكثرة طلب الاستغفار من الله تعالى.

دعاء غفران الذنوب والتوبة إلى الله

الدعاء هو العبادة، كما جاء في التوجيه النبوي الشريف، وهو مفتاح النجاح والفلاح لكل مسلم ومسلمة، وفي هذا الوقت من الليل، عليك أن تكثر من دعاء غفران الذنوب والتوبة، وبكثرة "الاستغفار" من أجل ان نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، وبقول "لا إله إلا الله" خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ، وهى حقيقة الكون الكبرى، وبـ "الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله سلم" فهى مقبولة من العاصي حتى من المنافق لتعلقها بالجناب الأجل.

ومما ذكر في دعاء غفران الذنوب والتوبة ما ورد عن النبي - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دعاء يغفر الذنوب كلها: