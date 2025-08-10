أدعية وأذكار تزِيل الهم وتفك الكرب.. رددها الآن

هل هناك دعاء أو ذكرٌ يُزِيلُ الهُمَّ وَيَفكُ الكَرْبَ؟ سؤال ورد الى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



وأجاب عاشور عن السؤال قائلا: نعم وردت دعوات وأذكار في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، تساعد في إزالة الهم وفك الكرب ، منها :

- ما ورد على لسان سيدنا يونس عليه السلام عندما قذف في بطن الحوت ، حيث قال باضطرار و انکسار ولجوء إلى الرحمن :

(لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الأنبياء: 87]، وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أن هذا الذكر الذي فيه معنى الدعاء هو لكل مؤمن يدعو به وليس خاصا بسيدنا يونس عليه السلام ، ويُقال بأي عدد ينشرح له الصدر.



ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عند الكرب يقول: “لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ، ورَبُّ العرش العظيم” [رواه البخاري ومسلم] . وأيضا يقال بأي عدد.



ولفت الى أن المهموم أو المكروب إذا لجأ إلى الله بهذه الآية أو ذلك الحديث أو بهما معا، بخُضُوع وانكسار ، وبعدد مرات يستحب الإكثار منه، إن فعل ذلك كشف اللهُ هَمَّهُ وَقَتْ كَرْبَه.

دعاء الكرب والهم

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي)، فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا.

(اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت).(لا إله إلا الله رب العرش العظيم الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن ، و العجز و الكسل ، و البخل و الجبن ، و ضلع الدين ، و غلبة الرجال)، (الله الله ربي لا أشرك به شيئا).

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن أبي بن كعب قال، قلت: (يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك).

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك)، فمن دعا هذا الدعاء فكأنما لو كان عليه مثل جبل دينا أداه الله عنه.

(اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).