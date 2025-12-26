قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

زمن سي السيد انتهى.. عالم بالأزهر: المرأة ليست ملزمة بخدمة أسرة الزوج

أحمد سعيد

أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها، ولذلك نجد أن هناك مشكلات كثيرة تنتج عن زواج البنت في بيت العائلة.

هل المرأة ملزمة بخدمة أسرة الزوج؟

وأضاف الشيخ عبدالعزيز النجار، خلال تصريحات تلفزيونية، أننا نجد أن والدة الزوجة تعطي البنت تعليمات من بداية الزواج منها عدم خدمة حماتها، فنجد هناك مشكلات بين الطرفين، وفي بعض الأوقات نجد أن هناك بناتا تحرص على مساعدة حماتها من باب رد الجميل وكونها هي من قامت بتربية زوجها.

ولفت الشيخ عبدالعزيز النجار إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع المشكلات الزوجية، وارتفاع نسب الطلاق، تكون بسبب تدخل الأسر من الجانبين، وأننا نلاحظ مشكلات أسرية وأن الزوج والزوجة يعيشان في بيت منفصل بعيدا عن العائلة.

وأشار الشيخ عبدالعزيز النجار إلى أن معظم السيدات الآن أصبحن عاملات، وأن زمن "سي السيد" و"الست أمينة" انتهى، ولذلك على كل شخص عمل توازن في البيت لاستقرار الأسرة.

ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الزواج حقوق وواجبات مشتركة بين الزوجين، مشيرة إلى أن لكل من الزوجين حقوقٌ على الآخر، لذا ينبغي ألا ينشغل أحدهما بما له ويتناسى ما عليه من واجبات.

استشهدت «الإفتاء» في تحديدها ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ الآية 228 من سورة البقرة؛ منوهة بأن هذا يعني أن للمرأة حق على زوجها.

وأضافت في تحديد ما هي حقوق الزوجين على بعضهما ؟: كما للرجل حق على زوجته، فيجب على الزوج تلبية احتياجات زوجته النفسية: كالاحتواء والاحترام والشعور بالأمان والمشاركة في الرأي.

 وأوضحت أنه كذلك يجب على الزوج تلبية الاحتياجات المالية لزوجته من نفقة وكسوة وطعام وشراب وغيرها، وكذا الاحتياجات الاجتماعية، مثل السماح لها بزيارة والديها وأقاربها، كما يجب على المرأة أيضًا أن تراعي حقوق زوجها عليها، كالطاعة وحسن العشرة، وذلك حتى تستقيم الحياة بينهما وينعما بالاستقرار.

علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر

من ناحية أخرى أشارت “الإفتاء” إلى أن علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر المبنية على الإحسان والفضل تعود عليهما بالنجاح والسعادة، مؤكدة أنه ليس التعنت بين الزوجين من الدين في شيء، بل لا بد أن تُبنى العلاقة بينهما على التسامح والفضل.

وبينت أنه متى تعامل أحدكما مع والد زوجه أو والدته أو قريبه بما لا يليق، فإنه حتمًا سيؤذي مشاعره، وقد يدفعه ذلك إلى أن يعامل أقاربه بمثل هذا السوء أو أشد، ومن هنا يحصل الجفاء والنفرة، فالإحسان أساس العلاقة مع أهل الزوجين.

واستندت في علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر ، لما ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ما كان لعلي اسم أحب إليه من “أبي تراب”، وإن كان ليفرح به إذا دعي بها. 

وأردفت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام، فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يَقِلْ عندي.

واستطردت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقدٌ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب».

وأفادت بأنه قال ابن حجر رحمه الله: (وفيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه توجه نحو سيدنا علي كرم الله وجهه ليترضاه، ومسح التراب عن ظهره ليباسطه، وداعبه بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته، ولم يعاتبه على مغاضبته لابنته رضي الله عنها مع رفيع منزلتها عنده، فيؤخذ منه استحباب الرفق بالأصهار وترك معاتبتهم إبقاءً لمودتهم).

هل المرأة ملزمة بخدمة أسرة الزوج المرأة الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الأزهر الزوجة الزوجة غير ملزمة بخدمة أسرة زوجها علاقة كل من الزوجين مع أهل الآخر

فوائد القرفة
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
