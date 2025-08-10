أصغر إمام فى محراب الأزهر| الطالب محمد أحمد حسن يؤم المصلين بمدينة البعوث الإسلامية

في أجواء روحانية عامرة بالإيمان، حضر الطالب الشيخ محمد أحمد حسن -أصغر إمام فى محراب الجامع الأزهر- إلى مدينة البعوث الإسلامية، حيث أمَّ المصلين في صلاتي المغرب والعشاء.

وكان في استقباله عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، و محمد سليمان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، اللذان رحّبا بقدومه وأعربا عن تقديرهما لمشاركته الفعّالة في دعم الأنشطة الدينية بالمدينة.

وقد عبّر الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة وتشرفهم بحضوره بينهم، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس حرص علماء الأزهر الشريف على التواصل المباشر مع الطلاب ودعمهم علميًا وروحيًا، بما يعزز دور الأزهر في نشر الوسطية والاعتدال .