الركراكي يطمئن الجماهير بشأن جاهزية أشرف حكيمي قبل الأدوار الإقصائية

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن الجهاز الفني يتعامل بحذر شديد مع ملف جاهزية النجم أشرف حكيمي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تجهيزه بشكل كامل للمراحل الحاسمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، دون تعجّل أو مجازفة قد تؤثر على سلامته.

حسابات خاصة للمباراة الثالثة

أوضح الركراكي أن المباراة الثالثة في دور المجموعات قد تشهد مشاركة أشرف حكيمي سواء باللعب أساسيًا منذ البداية أو بالدفع به خلال اللقاء، وفقًا لمجريات المباراة واحتياجات المنتخب الفنية. وأكد أن القرار النهائي سيُحسم بعد تقييم الحالة البدنية للاعب ومدى جاهزيته الكاملة.

جاهزية جزئية وخطة محسوبة

وأشار مدرب “أسود الأطلس” إلى أن أشرف كان مهيأً للمشاركة لفترة قصيرة خلال المباراة الأخيرة، حيث جرى تجهيزه للدخول لمدة 10 دقائق فقط، إلا أن تطورات اللقاء من حيث شدة الإيقاع والنتيجة دفعت الجهاز الفني لاتخاذ قرار بعدم المخاطرة به في هذا التوقيت.

أولوية السلامة قبل كل شيء

وشدد الركراكي على أن الحفاظ على صحة اللاعبين يأتي في المقام الأول، خاصة في بطولة طويلة تتطلب مجهودًا بدنيًا عاليًا. وأكد أن عدم إشراك أشرف في المباراة الماضية لم يكن بدافع القلق، بل ضمن رؤية فنية تهدف لتجهيزه بأفضل صورة ممكنة للأدوار المقبلة.



جاهزية كاملة لمباريات الحسم

واختتم وليد الركراكي تصريحاته بالتأكيد على أن أشرف حكيمي سيكون جاهزًا بنسبة 100% لمباريات الإقصاء المباشر، وهو أمر محسوم ولا يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي يدخل المرحلة القادمة بثقة كبيرة وطموح مشروع للمنافسة بقوة على اللقب القاري



