ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
من الإيجار القديم للإجراءات الجنائية والباكلوريا.. البرلمان يطوي 2025 بحزمة تشريعات تاريخية
رياضة

ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة القوية التي جمعت بين منتخبي المغرب ومالي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى صافرة النهاية.

سيناريو المباراة: ركلتا جزاء تحسمان النتيجة

شهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا واضحًا بين المنتخبين، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه مبكرًا. ونجح منتخب المغرب في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ترجمها براهيم دياز بنجاح إلى هدف التقدم في الدقيقة 45+5، ليمنح “أسود الأطلس” أفضلية معنوية قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف منتخب مالي من ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 64 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، نجح لاسين سينايكو في تحويلها إلى هدف التعادل، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.

محاولات بلا حسم حتى النهاية

بعد هدف التعادل، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وظهرت محاولات هجومية من الجانبين لحسم المواجهة، إلا أن التسرع أمام المرمى وتألق الدفاع والحراس حال دون تسجيل أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية

أسفر التعادل عن بقاء منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.


 

  1. المغرب – 4 نقاط
  2. مالي – نقطتان
  3. زامبيا – نقطتان
  4. جزر القمر – نقطة واحدة

تشكيل المغرب أمام مالي

دخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

ياسين بونو – الياميق – مزراوي – أمرابط – أكرد – أوناحي – لعيوني – صلاح الدين – براهيم دياز – الكعبي – صيباري.
 

بهذا التعادل، يبقى الحسم مؤجلًا في المجموعة الأولى، مع ترقب كبير للجولة الأخيرة التي ستحدد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية


 

منتخب المغرب منتخب مالي كأس الامم الافريقية

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

جانب من اللقاء

طه عبد الوهاب يطمئن المتسابقين: مشاركتكم في "دولة التلاوة" بداية الشهرة

جانب من اللقاء

المواجهة السادسة في دولة التلاوة .. قوة الأداء تتحدى الأخطاء الفنية

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

