ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة القوية التي جمعت بين منتخبي المغرب ومالي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى صافرة النهاية.

سيناريو المباراة: ركلتا جزاء تحسمان النتيجة

شهدت المباراة صراعًا تكتيكيًا واضحًا بين المنتخبين، حيث حاول كل طرف فرض أسلوبه مبكرًا. ونجح منتخب المغرب في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ترجمها براهيم دياز بنجاح إلى هدف التقدم في الدقيقة 45+5، ليمنح “أسود الأطلس” أفضلية معنوية قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثّف منتخب مالي من ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 64 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه، نجح لاسين سينايكو في تحويلها إلى هدف التعادل، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.

محاولات بلا حسم حتى النهاية

بعد هدف التعادل، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، وظهرت محاولات هجومية من الجانبين لحسم المواجهة، إلا أن التسرع أمام المرمى وتألق الدفاع والحراس حال دون تسجيل أهداف أخرى، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط.

ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية

أسفر التعادل عن بقاء منتخب المغرب في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مالي في المركز الثاني برصيد نقطتين، متساويًا مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.





المغرب – 4 نقاط مالي – نقطتان زامبيا – نقطتان جزر القمر – نقطة واحدة

تشكيل المغرب أمام مالي

دخل المنتخب المغربي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

ياسين بونو – الياميق – مزراوي – أمرابط – أكرد – أوناحي – لعيوني – صلاح الدين – براهيم دياز – الكعبي – صيباري.



بهذا التعادل، يبقى الحسم مؤجلًا في المجموعة الأولى، مع ترقب كبير للجولة الأخيرة التي ستحدد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية



