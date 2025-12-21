ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر

شهدت مجريات الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر في افتتاحية منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا العديد من اللقطات المثيرة.

وفرض منتخب جزر القمر التعادل السلبي علي نظيره منتخب المغرب في الشوط الأول الذي انتهي منذ قليل دون أهداف.

واعتمد منتخب جزر القمر على الضغط المتقدم وعدم منح الفرصة لمنتخب المغرب لتهديد الخطوط الخلفية.

رقابة لصيقة

ونجح منتخب جزر القمر في الرقابة اللصيقة للاعبو المغرب والدفاع الصلب وإغلاق المساحات أمام هجوم أسود الأطلس.

ركلة جزاء ضائعة

وفي الدقيقة العاشرة منح حكم اللقاء جان جاك ندالا ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب عقب تعرض ابراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد الإسباني للسقوط داخل منطقة الجزاء.

سدد سفان رحيمي نجم منتخب المغرب ركلة الجزاء ليتصدي لها حارس جزر القمر وسط حسرة نجم أسود الأطلس.

إصابة سايس

وتعرض رومان سايس نجم منتخب المغرب لإصابة قوية خرج علي إثرها باكيا لرغبته في استكمال اللقاء

ورفض حكم اللقاء منح منتخب المغرب ركلة جزاء ثانية بعدما عاد إلى تقنية الفيديو المعروفة ب var وذلك بعد استبيان لمس لاعب أسود الأطلس الكرة بيده قبل سقوطه داخل منطقة الجزاء.

سيطرة منتخب المغرب قابلها دفاعات صلبة من جانب منتخب جزر القمر والأخير اعتمد علي الكرات المرتدة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.