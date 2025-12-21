خرج باكيا.. إصابة خطيرة للاعب منتخب المغرب أمام جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرض رومان سايس لاعب منتخب المغرب لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وتعرض سايس للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء ليتم إسعافه ويدخل مرة أخرى ولكن في الدقيقة 18 لم يستطع إكمال اللقاء، وخرج باكيا من اللقاء ليدخل بدلا منه جواد الياميق.

ركلة جزاء مهدرة

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر

تشكيل المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جُزر القُمر، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وجاء تشكيل المنتخب المغربى، كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - اسماعيل صيباري، نائل العيناوي.

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.

تشكيل جزر القمر

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، في لقاء تاريخي يسعى من خلاله المنتخب القمري لتقديم بداية قوية في البطولة القارية.

وجاء تشكيل منتخب جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: يانيك باندور

خط الدفاع: كينان توابيبو – إسماعيل بورا – يانيس كاري – أحمد سوهيلي

خط الوسط: إياد محمد – زايدو يوسف – بندجالود يوسف - فايز سليماني

خط الهجوم: يوسف ماتشامانجا – رفيقي سعيد

وعلى مقاعد البدلاء: سليم بن بوينا – عبد الحكيم عبد الله – أبو بكر علي – قاسم مداهوما – إيمريك أحمد – ريمي فيتا – مزياني ماوليدا – ياسين برهان – زيد أمير – ألفرادو بن نبوهان – سعيد بقراري – عادل أنيزماتي عبدو – إدريس محمد – رؤوف مروفيلي – ريان لوتين.

ويأمل منتخب جزر القمر في الظهور بشكل مشرف خلال مشاركته في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية أمام أحد أقوى منتخبات القارة.