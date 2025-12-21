منتخب الكونغو الديمقراطية يصل إلى المغرب وسط فوضى في المطار

وصل منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم إلى مطار الرباط للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب في وقت متأخر من مساء أمس، إلا أنن الفريق واجه موقفاً غير معتاد عندما لم يكن هناك سلم مخصص لنزول اللاعبين من الطائرة.

واضطر بعض اللاعبين للهبوط من الطائرة بشكل مفاجئ، في مشهد أثار استغراب الحاضرين.

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026.

ويترّقب عشاق الكرة الإفريقية انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث تتجه الأنظار إلى مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب جزر القمر، في مواجهة قوية تقام على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الأولى).