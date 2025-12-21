ضحايا لقمة العيش.. تشييع جثامين شابين لقيا مصرعهما في حادث علي الطريق الصحراوي

شيع العشرات من أهالي قرية شنواي بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثامين شابين لقيا مصرعهما في حادث ميكروباص علي الطريق الصحراوي اثناء توجههم الي عملهم.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الشابين عبد الرحمن وليد ومحمود جمال من مسجد الفتح بالقرية.

وسادت حالة من الحزن بين الجميع وودع الاهالي الشابين بالبكاء والصراخ واغماء افراد من اسرهم.

وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الاخير في مقابر الاسرة بالقرية.

محمود وعبد الرحمن شابان يبلغان من العمر ١٩ عاما يخرجان يوميا للعمل في إحدى المزارع بمحافظة البحيرة حيث يتجمعون في احدي قري المنوفية ويستقلون ميكروباص بعد صلاة الفجر للذهاب للعمل من اجل كسب لقمة العيش.

واسفر الحادث عن وفاة 3 من أبناء قريتي شنواي وساقية أبو شعره وهم عبد الرحمن وليد عيد شنواي، محمود جمال حفنى – شنواي، إسراء أنور صادق من ساقيه أبو شعره .

وأكد اهالي شنواي ان عبد الرحمن ومحمود صديقان دائما معا يخرجون يوميا من الفجر للعمل في مزارع محافظة البحيرة.

وتابع الاهالي، انهم صديقين لم يفرقهم الموت حيث راحوا ضحية لقمة العيش.

وأوضح الاهالي ان عبد الرحمن مسئول عن اسرة من اب مريض و5 فتيات شقيقات وطفل صغير حيث ان حالتهم المادية ضعيفة للغاية وعبد الرحمن كان يساعد اسرته في المعيشة.