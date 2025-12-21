قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنوفية والريادة بالسادات

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
مروة فاضل

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتزامناً مع احتفال الجامعة بعيدها السنوي الـ49، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنوفية وجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات، وذلك بمقر ديوان عام محافظة المنوفية، في إطار تعزيز الجهود في مجالات تحقيق نظام الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم في مجال تدريب الطلاب بالقطاع الطبي بما يعزز قدراتهم. 

حيث وقع البروتوكول ،  رئيس جامعة المنوفية ،  الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،  فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ،  الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس جامعة الريادة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع ، الدكتورة نجلاء عبد الموجود عميدة كلية التمريض بجامعة الريادة. 

يأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة الريادة بما يعزز من تنمية وصقل مهارات طلاب القطاع الطبي بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا وتدريبهم بمستشفيات جامعة المنوفية وإتاحة خبراتها وكوادرها لما تمتلكه من إمكانيات طبية على أعلى مستوى وتحقيق أقصى استفادة بين الجانبين وتأهيل الطلاب عملياً بما ينمي من قدراتهم الطبية والعلاجية وتأهليهم كوادر طبية متخصصة تعزز من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حرصاً من الدولة على تنمية العنصر البشرى ورفع كفاءته تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود التعاون المثمر والتكامل بين الجانبين ، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في العنصر البشرى كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الهام والحيوي لمستشفيات جامعة المنوفية كونها أحد الصروح العريقة للقطاع الطبي بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى ، بالإضافة إلى رسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.

المنوفية محافظة المنوفية بروتوكول تعاون جامعة المنوفية جامعة الريادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

أرشيفية

تصعيد روسي ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يناشد أوروبا بتعزيز الدعم العسكري

سمية الألفي

بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

أرشيفية

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

بالصور

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى
طريقة عمل الحواوشى المصري بالعيش البلدى

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته
اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود
الفرق بين الشاي الأخضر و الأسود

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز
طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد