أبو ليمون يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المنوفية والريادة بالسادات

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتزامناً مع احتفال الجامعة بعيدها السنوي الـ49، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنوفية وجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات، وذلك بمقر ديوان عام محافظة المنوفية، في إطار تعزيز الجهود في مجالات تحقيق نظام الجودة الشاملة لمخرجات عملية التعليم في مجال تدريب الطلاب بالقطاع الطبي بما يعزز قدراتهم.

حيث وقع البروتوكول ، رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة علي حسن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس جامعة الريادة لشئون الدراسات العليا وخدمة المجتمع ، الدكتورة نجلاء عبد الموجود عميدة كلية التمريض بجامعة الريادة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار التعاون بين جامعة المنوفية وجامعة الريادة بما يعزز من تنمية وصقل مهارات طلاب القطاع الطبي بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا وتدريبهم بمستشفيات جامعة المنوفية وإتاحة خبراتها وكوادرها لما تمتلكه من إمكانيات طبية على أعلى مستوى وتحقيق أقصى استفادة بين الجانبين وتأهيل الطلاب عملياً بما ينمي من قدراتهم الطبية والعلاجية وتأهليهم كوادر طبية متخصصة تعزز من مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، حرصاً من الدولة على تنمية العنصر البشرى ورفع كفاءته تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود التعاون المثمر والتكامل بين الجانبين ، مؤكداً على ضرورة الاستثمار في العنصر البشرى كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة، مشيداً بالدور الهام والحيوي لمستشفيات جامعة المنوفية كونها أحد الصروح العريقة للقطاع الطبي بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى ، بالإضافة إلى رسالتها المجتمعية ودورها الرائد كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.