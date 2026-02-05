مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة.. ومفاجأة بشأن حالة الجو.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

قال أحد المصابين الفلسطينيين لحظة وصوله مصر، إنه يتمنى الشفاء، موضحًا أن تفاصيل الإصابة كانت بطلق من دبابة إسرائيلية، في أثناء نومه.

وأضاف خلال لقاء على القاهرة الإخبارية، أنه منذ عام وشهرين يحاول الحصول على العلاج، لأنه لا توجد خدمات طبية بغزة، فما هو موجود في مستشفيات غزة يتلخص فشاش ومحاليل، والحصول عليها يكون بصعوبة.

وجه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، سؤال لـ الإعلامي أحمد موسى، بخصوص نفاذ باقات الإنترنت، وكان رد الإعلامي أحمد موسى " هقولك بعد الهواء".

ودخل الإعلامي أحمد موسى في حالة ضحك على الهواء، ليجعل الضيف يعيد السؤال بطريقة ثانية " طب الباقة بتاع النت زي ما هي ولا في اختلاف عن الماضي.. وهل في رسوم زيادة تقوم بدفعها في الوقت الحالي عن الماضي" لـ يرد الإعلامي أحمد موسى قائلا:" الموبايل بتاعي عليه كل شغلي، وبدفع فلوس كتير، ولازم نكمل عشان الناس".

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أي مشكلة يعاني منها المواطنين يتم بحثها، بشكل سريع، والعمل على حلها.

تحظى أزمة نفاد باقات الإنترنت بمصر اهتمام الكثير من المستخدمين، وأن هناك شكاوى كثيرة تفيد بعدم الحصول على الخدمة بشكل منتظم.

علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نفاد باقات الإنترنت، قائلا: قمنا برصد شكاوي المواطنين حول هذا الأمر، متابعا: "لاحظنا أن بعض الناس بيدخلوا يتفرجوا على فيديوهات معينة تتسبب في نفاذ الباقة، ولا أرغب في الترويج لتلك الفيديوهات".

وجهت الفنانة الطفلة لوليا هشام، رسالة لـ الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة :" أنا عايز أشوفك واتقابل معاكي، واشتغل معاكي في عمل فني أو فوازير مع بعض».

وقالت الطفلة لوليا هشام، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، وأنها شعرت بأن الدور كان «نصيبها»، وهو ما منحها إحساساً بالرضا والفرح أثناء تقديم الدور.

أكد الناقد الرياضي طارق رمضان، أن الدوري يشهد منافسة قوية خلال هذا الموسم، موضحًا أن الفارق بين كل فريق وأخر نقطة أو اثنين، وأن هزيمة بيراميدز من سموحة أمس جعل سموحة يعزز مكانته بالجدول.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، أن فرق بيراميدز يمتلك نجوما كبار، وفريق قوي، وتلقى هدفا في الدقيقة 4 من المباراة، وفي نهاية المباراة حقق هدف الفوز.

ولفت إلى أن المدير الفني لـ بيراميدز لم يتوقع الأداء الذي ظهر به فريق سموحة، وأن فريق سموحة كان في حاجة للفوز بعد تعديل الجهاز الفني.

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية تقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رعايته فعاليات اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية.

وقال إن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية له أهمية استراتيجية وأهمية قضائية، موضحًا أننا نؤكد ما جاء في الدستور وانتماء مصر لت القارة الأفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن المؤتمر هنا يعتبر الأم، ويتعاون مع كل الجهات القضائية في جميع الدول.

تفقد وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، الاستعدادات الطبة لاستقبال المصابين الفلسطينيين بمعبر رفح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت وصول أعداد كبيرة من العائدين إلى قطاع غزة، وهم من الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية استقبلت، منذ بداية الأزمة، أكثر من 8 آلاف مصاب وجريح ومريض من قطاع غزة، جرى علاجهم داخل أكثر من 300 مستشفى موزعة على 26 محافظة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم، الخميس، بالكتل الهوائية الصحراوية، التي تؤدي إلى ارتفاعات تدريجية فى قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى نهارا تصل إلى 24 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.



وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن الطقس نهارا دافئ بشكل كبير فى المحافظات الشمالية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى يومي السبت والأحد تتجاوز 27 درجة مئوية، والأجواء ستكون أكثر حرارة.



أكد أحمد حمدي، الكاتب الصحفي، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تعتبر من الأمور المهمة، موضحًا أن هذه الزيارة هي الرابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

وقال أحمد حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين أحمد دياب وروان أبو العينين، إن أول زيارة للرئيس التركي كانت في فبراير من عام 2024، وإنه في سبتمبر من عام 2024، كانت زيارة الرئيس السيسي لـ تركيا.

أعلنت محافظة القاهرة عن تقديم جميع التسهيلات لإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان الكريم، دون تحصيل أي رسوم مالية، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المتطوعين والداعمين، وتحفيزهم على توسيع نطاق تقديم الخدمات للصائمين.

وقال وائل فايز الصحفي المتخصص في أخبار محافظة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” تقديم أحمد دياب على قناة “صدى البلد”، أن إقامة الموائد ستخضع لعدد من الضوابط الفنية والبيئية التي ستتم مراقبتها عبر حملات ميدانية دورية، لضمان الالتزام بمعايير الحماية المدنية، وتوفير معدات الوقاية من الحرائق، والحفاظ على نظافة موقع المائدة والمناطق المحيطة بها، كما يشترط اختيار مواقع مناسبة لا تعيق حركة المرور أو المارة.