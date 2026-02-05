قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس المحكمة الدستورية يقدم الشكر لـ الرئيس السيسي

بولس فهمى
بولس فهمى
البهى عمرو

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية تقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رعايته فعاليات اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية.

وقال إن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية له أهمية استراتيجية وأهمية قضائية، موضحًا أننا نؤكد ما جاء في الدستور وانتماء مصر لت القارة الأفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن المؤتمر هنا يعتبر الأم، ويتعاون مع كل الجهات القضائية في جميع الدول.

ولفت إلى أن الانتماء ليس مجرد كلام لكن حقيقة، وأنه خلال المؤتمر يتم استقبال كل ما هو جديد، وأن الجهات الموجودة هنا لا توجه فقط، بل تستقبل ويتم العمل من أجل الوصول لـ الأفضل، وأن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن هناك تعاون مشترك. 

وأوضح أن التعاون القضائي مع أفريقيا تعاون يتم وفق استراتيجية.

المحكمة الدستورية العليا بولس فهمى المحكمة الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

