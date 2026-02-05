رئيس المحكمة الدستورية يقدم الشكر لـ الرئيس السيسي

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية تقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ رعايته فعاليات اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية.

وقال إن اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية له أهمية استراتيجية وأهمية قضائية، موضحًا أننا نؤكد ما جاء في الدستور وانتماء مصر لت القارة الأفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أن المؤتمر هنا يعتبر الأم، ويتعاون مع كل الجهات القضائية في جميع الدول.

ولفت إلى أن الانتماء ليس مجرد كلام لكن حقيقة، وأنه خلال المؤتمر يتم استقبال كل ما هو جديد، وأن الجهات الموجودة هنا لا توجه فقط، بل تستقبل ويتم العمل من أجل الوصول لـ الأفضل، وأن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن هناك تعاون مشترك.

وأوضح أن التعاون القضائي مع أفريقيا تعاون يتم وفق استراتيجية.