الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الهلال الأحمر يواصل جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الرابعة من جرحى غزة ويدفع بالقافلة 132 «زاد العزة»

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية، في استقبال وتوديع الدفعة الرابعة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وفي صباح اليوم الباكر، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 132، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: 255,600 سلة غذائية، 1,440 طنًا دقيق، نحو 1,340 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 1,240 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى أكثر من 14,500 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 14,400 بطانية، 140 دورة مياه متنقلة، 130 مرتبة، أكثر من 1080 خيمة لإيواء المتضررين.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، التابعين للهلال الأحمر المصري، وكذلك المساحات الآمنة المخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، رفقة اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المحافظة، لمتابعة الأوضاع الصحية والإنسانية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

واستمع عبدالغفار إلى شرح كامل للخدمات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إلى الأشقاء الفلسطينيين على المعبر، من توفير خدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن و اتاحة كراسي متحركة، تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية.

واستطلع جهود الهلال الأحمر المصري في توديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم بحقيبة «العودة»، والتي تتضمن بطاطين وأغطية، مستلزمات عناية ونظافة شخصية، و وجبات جافة، هذا إلى جانب توفير ملابس ثقيلة للعائدين والوافدين، متفقدًا المطبخ الإنساني المتنقل الذي أُنشئ خصيصًا لإعداد وجبات ساخنة يتم توزيعها فور استقبال الأشقاء الفلسطينيين القادمين والمغادرين، والوقوف على مدى جاهزيته.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى
روجينا

