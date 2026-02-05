الهلال الأحمر يواصل جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الرابعة من جرحى غزة ويدفع بالقافلة 132 «زاد العزة»

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية، في استقبال وتوديع الدفعة الرابعة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور، تمهيدًا لتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة داخل المستشفيات المصرية، وتوديع الذين تم شفاؤهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتا الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي.

وفي صباح اليوم الباكر، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 132، حاملة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: 255,600 سلة غذائية، 1,440 طنًا دقيق، نحو 1,340 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 1,240 طنًا مواد بترولية، إضافة إلى أكثر من 14,500 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 14,400 بطانية، 140 دورة مياه متنقلة، 130 مرتبة، أكثر من 1080 خيمة لإيواء المتضررين.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح البري، التابعين للهلال الأحمر المصري، وكذلك المساحات الآمنة المخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، رفقة اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المحافظة، لمتابعة الأوضاع الصحية والإنسانية والاطمئنان على الخدمات المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين.

واستمع عبدالغفار إلى شرح كامل للخدمات الإنسانية والإغاثية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إلى الأشقاء الفلسطينيين على المعبر، من توفير خدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن و اتاحة كراسي متحركة، تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، فضلًا عن خدمات إعادة الروابط العائلية.

واستطلع جهود الهلال الأحمر المصري في توديع الأشخاص الذين تم شفاؤهم بحقيبة «العودة»، والتي تتضمن بطاطين وأغطية، مستلزمات عناية ونظافة شخصية، و وجبات جافة، هذا إلى جانب توفير ملابس ثقيلة للعائدين والوافدين، متفقدًا المطبخ الإنساني المتنقل الذي أُنشئ خصيصًا لإعداد وجبات ساخنة يتم توزيعها فور استقبال الأشقاء الفلسطينيين القادمين والمغادرين، والوقوف على مدى جاهزيته.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .