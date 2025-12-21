مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة

أكد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن التحركات المصرية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية في متابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة، وعلى رأسها اتفاق شرم الشيخ، مع التشديد على رفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح العشري، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تواصل جهودها المكثفة لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، رغم ما وصفه بالممارسات الإسرائيلية التعطيلية، مشيرًا إلى أن الدور المصري حظي بثقل واضح على الساحة الدولية، سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو في دوائر صنع القرار لدى القوى الكبرى.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض وإطالة أمد التفاوض، بما يعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهمات، والتي ترتبط بملفات إعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في غزة.

وأكد مدير تحرير الأهرام أن القاهرة عملت بشكل متوازٍ على توفير غطاء سياسي ودبلوماسي للفلسطينيين، عبر حشد الدعم الدولي وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل القطاع، ما ساهم في تعزيز التعاطف العالمي مع القضية.

ولفت إلى أن التنسيق المصري مع الشركاء الدوليين أسهم في إفشال محاولات تهجير السكان، رغم الضغوط المستمرة، مؤكدًا أن الحضور المصري المكثف جعل من القاهرة طرفًا ضامنًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية.

واختتم العشري حديثه بالإشارة إلى أن التحرك الدبلوماسي المصري انعكس بوضوح على المواقف الأوروبية، خاصة في ضوء الزيارات رفيعة المستوى إلى القاهرة ومعبر رفح، والتي عززت من الزخم الدولي الداعم للجهود المصرية.