برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة مدافع الفريق الأول أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وشارك الدنماركي في 17 مباراة هذا الموسم، 12 منها في الدوري، وكانت آخر مشاركة له أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي افتتح التسجيل بها وانتهت بفوز برشلونة 2-0 في دور الـ 32 من البطولة.

وقال النادي في بيان: "تعرض لاعب الفريق الأول، أندرياس كريستنسن، لتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى نتيجة التواء في الركبة خلال حصة التدريب يوم السبت".

واختتم: "وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، سيعتمد وقت تعافي اللاعب على مدى تطوره".