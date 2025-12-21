ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد



نشر ناصر البرنس مقطع فيديو مصور من داخل المستشفى، للاطمئنان على حالة شقيقه ماريو، بعد قيام الأخير بإشعال النيران في نفسه أمام مطعم البرنس الجديد بمدينة الشيخ زايد، نتيجة خلافات أسرية ومشاكل مالية بينهما.

وقال ناصر البرنس في الفيديو المنشور على صفحته الشخصية: "أهلاً وسهلاً بكم، اليوم بصبّح عليكم من المستشفى، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على الناس اللي وقفت جنبنا وسهلت علينا، وأخونا ماريو الحمد لله ما فيهوش أي حاجة يا جماعة.. الموضوع كله عشان أنا ماعزمتوش في أول يوم افتتاح، ولّع في نفسه، أحنا مش متوقعين حاجة زي كده."

وأضاف البرنس: "الحمد لله هو سليم، ما فيهوش أي حاجة، نشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، وما تعملهاش بقى يا عم ماريو تاني، أنت هتعملها في إمبابة؟ أنا عارف إني عامل افتتاح تاني، إن شاء الله أعزمك.. هو أخويا الوحيد، وما فيهوش أي حاجة والله."

و وجه البرنس الشكر لكل العاملين ومن وقف بجانبه في الموقف الصعب، مختتمًا حديثه: "الحمد لله اطمئننا عليه ما فيهوش أي حاجة، ده أخويا وحبيبي ماريو، وكل سنة وأنتم طيبين."

وباشرت النيابة العامة التحقيق في اشعال شقيق ناصر البرنس، النيران في نفسه، أمام محله الجديد بالشيخ زايد.

استعلمت النيابة عن حالة المصاب للوقوف على حقيقة حالته الصحية حيث افادت التحريات الاولية بإصابته بحروق في الرقبة والبطن لسماع اقواله وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بإشعال أحد الاشخاص النيران فى نفسه أمام محل البرنس المفتتح حديثا بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المصاب شقيق ناصر البرنس، وأشعل النيران في نفسه أمام محله بالشيخ زايد بسبب خلافات بينهما و عدم إنفاق شقيقه عليه وسوء معاملته له.