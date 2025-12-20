تحقق النيابة العامة في إشعال شقيق ناصر البرنس، النيران في نفسه، أمام محله الجديد بالشيخ زايد.

وقررت جهات التتحقيق، استدعاء ناصر البرنس لسماع أقواله بواقعة إشعال شقيقه النيران في نفسه بالشيخ زايد.

استعلمت النيابة عن حالة المصاب للوقوف على حقيقة حالته الصحية حيث افادت التحريات الأولية بإصابته بحروق في الرقبة والبطن لسماع أقواله وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بإشعال أحد الاشخاص النيران فى نفسه أمام محل البرنس الذي تم اقتتاحه حديثا بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المصاب شقيق ناصر البرنس، وأشعل النيران في نفسه أمام محله بالشيخ زايد بسبب خلافات بينهما و عدم إنفاق شقيقه عليه وسوء معاملته له.