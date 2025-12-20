القليوبية .. السيطرة على حريق أشجار وحشائش في مدرسة مهجورة بشبين القناطر

تمكنت الحماية المدنية بالقليوبية بشبين القناطر من السيطرة على حريق محدود اندلع في أشجار وحشائش داخل حوش إحدى المدارس المهجورة المجاورة قريبة من شريط السكة الحديد في شبين القناطر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بالقرب من شريط السكة الحديد بشبين القناطر.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق في حشائش وأشجار بحوش مدرسة مهجورة بالقرب من السكة الحديد،ةوتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.