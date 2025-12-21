قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
أخبار البلد

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بمقرها الحالى بالكيان العسكري مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين لهذا العام من الدفعة 122 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية ، لتعلن انضمام جيلا جديدا يحمل شرف ومسئولية الدفاع عن الوطن.

تضمنت المراسم استعراض حرس الشرف وتنفيذ عرضا للموسيقات العسكرية احتفالا باستقبال الدفعات الجديدة أعقبه اصطفاف الطلبة الجدد داخل أرض الطابور، وشارك طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بتقديم عروضا فى الكفاءة البدنية والكاراتيه والفروسية عكست مدى ما يتمتع به الطلبة من مستوى راقٍ، تلى ذلك تنفيذ العرض العسكري لمقاتلى الأكاديمية وردد الطلبة الجدد قسم الولاء إيذاناً ببدء مسيرتهم بالقوات المسلحة .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للطلبة وأسرهم، مؤكدا أن اختيار الطلبة لم يكن وليد الصدفة بل هو نتاج لتفوقهم فى اختبارات دقيقة ومدروسة أثبتوا خلالها استحقاقهم لنيل شرف الانضمام إلى القوات المسلحة.

كما أشار إلى أن التحاقهم بالأكاديمية العسكرية المصرية ليس مجرد خطوة دراسية بل هو ميثاق بين الطالب ووطنه ليذود عن ترابه ويحمى مقدرات شعبه العظيم.

وشهدت ساحات الأكاديمية امتزاج مشاعر العزة والفخر بين الطلبة وأسرهم فى لحظات صادقة تأكيداً على أن مواصلة مسيرة العطاء فى سجلات الدفاع عن الوطن هو الإرث الذى يتناقل بين أبناء المؤسسة العسكرية جيلاً بعد جيل.

الأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية الكليات العسكرية

