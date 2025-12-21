قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
الشرقية .. حبس 27 شخصا من أنصار مرشح بمجلس النواب في ديرب نجم
محامية إحدى المتهمات في قضية تصنيع المخدرات تكشف سبب عدم عرض موكلتها على الطب الشرعي
بالصور

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
رشا عوني

مازالت أضرار الإندومي تلاحق الأطفال ولا يتوقفون عن تناوله رغم خطورته وما يحتويه من مواد ضارة قد تسبب الوفاة، وقد توفيت طفلة في سوهاج بعد تناولها شعرية سريعة التحضير “ إندومي” ، حيث وصلت الطفلة أية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وتبين أنها تناولت بعض الأطعمة من منزلها، بالإضافة إلى كيس «إندومي»؛ ما أدى إلى إصابتها بحالة تسمم حادة . 

لم تكن هذه الحالة الأولى بين الأطفال الذين أصيبوا بـ تسمم غذائي وأودى بحياتهم بسبب أضرار الإندومي ، ومازال الجميع يتساءل : هل الإندومي يسبب الوفاة؟.

نستعرض لكم في السطور التالية أضرار الإندومي و ما تحتويه من مواد خطيرة على الجسم قد تسبب الوفاة، بحسب موقع healthline الطبي .. 

الإندومي يسبب التسمم نتيجة هذه المادة

الشعرية سريعة التحضير تحتوي على نسبة من الزئبق التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتسمم خاصة مع سوء التخزين هذه الأطعمة التي قد تتعرض لأشعة الشمس مما يؤدي إلى حدوث التفاعلات التي تتسبب في التسمم.

كما تحتوي الشريعة سريعة التحضير على كمية عالية من الصوديوم مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

اقرأ أيضاً .. النودلز قاتل.. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
 

هل الإندومي ضار أم لا؟

أضرار الإندومي (النودلز سريعة التحضير) ترجع بشكل رئيسي إلى محتواها العالي من الصوديوم، الدهون المشبعة، النشويات المكررة، والمواد الحافظة مثل جلوتامات أحادي الصوديوم (MSG)، و ثلاثي بوتيل هيدروكينون (TBHQ)، و الإفراط فيها يسبب السمنة، رفع ضغط الدم، خطر الإصابة بأمراض القلب، مشاكل الكلى، ونقص القيم الغذائية الأساسية. 
 

هل اندومي مضر للاطفال ؟ ما هي اضراره و كيف تحدث ؟
هل الاندومي ضار ام لا ؟

أضرار الإندومي

  • الشعرية سريعة التحضير لها الكثير من الأضرار على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى ضعف الأعصاب وتلف الأنسجة وخلايا الجسم.
  • يحتوي الإندومي على نسبة عالية من الصوديوم، ونسب عالية أيضًا من المواد الصناعية التي تزيد من فرص الإضرار وظائف الكلى عند الإفراط في تناولها.

  •  
  • الدهون المشبعة الموجودة في النودلز سريعة التحضير قد تؤثر على صحة القلب والشرايين.

  • تحتوي النودلز سريعة التحضير على مواد حافظة مثل ثلاثي بوتيل هيدروكينون، الذي قد يسبب مشاكل في الرؤية أو الإضرار بالحمض النووي. 

  • تسبب في اضطرابات بالهضم وتسبب خلل في حركة الأمعاء بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بتقرحات المعدة والتهابات القولون.
أضرار الإندومي على الأطفال | الكونسلتو
اضرار الاندومي

 

اقرأ أيضاً .. تفاصيل مرعبة.. الإندومي المباع بهذا الطعم يسبب الموت فورا
 

هل توابل الإندومي مضرة؟

ولا تكمن الخطورة في الشعرية نفسها، فهي مجرد مكرونة مجففة خالية من الإضافات الضارة، وإنما تكمن المشكلة في كيس التوابل والزيوت المرفق معها.

وهذه الأكياس تحتوي على مركب يعرف باسم “مونو صوديوم جلوتامات” أو MSG، وهو ملح صناعي يمنح الطعام نكهة قوية، لكنه قد يؤدي إلى التهابات في الحلق واضطرابات هضمية عند تناوله بكميات كبيرة.

وبعض أكياس التوابل والزيوت تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية ونكهات قد تكون ضارة عند الإفراط في استهلاكها.
 

و العديد من الأبحاث العلمية حذرت من الاستخدام المفرط لمثل هذه المركبات، وهذه المكونات يجب أن تضاف بكميات محددة للغاية، وينبغي تناولها باعتدال لتجنب أي أضرار صحية محتملة.

تكنولوجيا الغذاء»: شطة الأندومي تتسبب في أضرار للجهاز الهضمي | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
اضرار توابل الاندومي

هل الإندومي مضر وزارة الصحة؟

 

وزارة الصحة المصرية تحدثت سابقاً عن أضرار الإندومي وحسمت الأمر، وذلك منذ أشهر بعد وفاة الطفل حمزة في أغسطس الماضي بعدما تناول كيس إندومي وبعد ساعتين توفي، ووقتها أصدرت الصحة المصرية بياناً رسمياً حول أضرار الإندومي على الأطفال . 

وحذرت الصحة المصرية الأطفال تماما من تناول الشعرية سريعة التحضير ، وكذلك الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

ونصحت وزارة الصحة بعدم الإفراط في تناول الشعرية سريعة التحضير، والاكتفاء بتناولها كوجبة خفيفة نادرة، مع إضافة مكونات صحية.

اضرار الاندومي هل الاندومي ضار أم لا اضرار الشعرية سريعة التحضير وفاة طفل بسبب الاندومي اعراض التسمم الغذائي

أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

